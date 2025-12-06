Schianto frontale tra Borgonovo e Castel San Giovanni, due feriti

6 Dicembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
Piacenza 24 WhatsApp

Schianto frontale tra due auto nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 412, nel tratto compreso tra Borgonovo e Castel San Giovanni, nei pressi della località Ca’ Verde. L’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, è stato particolarmente forte e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Due persone sono rimaste ferite: sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati. I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro e hanno gestito la viabilità, rimasta temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni.

Nonostante la gravità dell’impatto, le condizioni dei feriti — inizialmente apparse preoccupanti — non risultano, fortunatamente, di particolare gravità.

