Schianto frontale tra Borgonovo e Castel San Giovanni, due feriti

Schianto frontale tra due auto nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 412, nel tratto compreso tra Borgonovo e Castel San Giovanni, nei pressi della località Ca’ Verde. L’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, è stato particolarmente forte e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.
Due persone sono rimaste ferite: sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati. I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro e hanno gestito la viabilità, rimasta temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni.
Nonostante la gravità dell’impatto, le condizioni dei feriti — inizialmente apparse preoccupanti — non risultano, fortunatamente, di particolare gravità.