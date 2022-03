Ponte di Tuna: senso unico alternato in vigore fino alle ore 18 di oggi e di domani

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che il senso unico alternato disposto per oggi e domani per il “Ponte di Tuna”, lungo la Strada Provinciale n. 28 di Gossolengo nei territori comunali di Gossolengo e Gazzola, sarà in vigore fino alle ore 18 invece che fino alle ore 17, come inizialmente previsto.

Il provvedimento rientra nell’ambito delle limitazioni connesse alla serie di verifiche strutturali per il manufatto di attraversamento del fiume Trebbia.

Lunedì 7 (oggi) e martedì 8 marzo (domani), quindi, il ponte di Tuna sarà percorribile a senso unico alternato tra le ore 8 e le ore 18: la limitazione è funzionale all’installazione dei sensori che saranno utilizzati per le prove di carico statico e dinamico programmate nei tre giorni successivi.

Mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 marzo il ponte sul Trebbia di Tuna lungo la Strada Provinciale n. 28 di Gossolengo resterà invece chiuso alla circolazione tra le ore 8 e le ore 20.