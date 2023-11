Ponte San Pietro – Piacenza, i biancorossi non vogliono scivolare con l’ultima della classe

Dopo il pareggio con il Crema i biancorossi di mister Rossini si preparano alla trasferta di domenica 12 novembre. I piacentini saranno impegnati nel bergamasco, al Matteo Legler di Ponte San Pietro contro l’attuale ultima della classe. L’obiettivo non può che essere quello di ritrovare la gioia dei tre punti che manca in via Gorra ormai da 4 giornate di campionato

Rossini è arrivato per dare una svolta, i primi segnali

Dopo la sconfitta di Legnano (che occupava l’ultima piazza, oggi è virtualmente fuori dai playout) era inevitabile l’esonero di Maccarone. Rossini ha avuto pochissimo tempo per lavorare con il gruppo. In un paio di giorni ha dovuto allestire il suo piano d’attacco per il match con il Crema. Era impensabile che la situazione, che aveva tutti i connotati di una caduta libera, potesse cambiare come per magia.

Qualcosa di diverso si è visto a livello di intensità e di spirito di squadra, soprattutto nella prima frazione di gioco, dove i piacentini hanno trovato meritatamente il vantaggio, anche grazie ad un D’Agostino convincente (Ascolta qui i “Punti di vista” di Andrea Amorini)

Piacenza, il peggior avversario per sé stesso

Anche se qualche timido segnale positivo è arrivato la strada da percorrere è ancora molto lunga per arrivare ad essere una squadra competitiva in questo campionato. L’allenatore lo sa bene, ma sa anche che il primo ostacolo da superare è quello mentale. In più circostanze Rossini ha fatto capire che i suoi giocatori in questo momento sentono “la palla che scotta”. Da questo punto di vista l’unica soluzione possibile è quella del coraggio di provare a fare la giocata, anche a costo di sbagliare. Sembra una banalità, ma non lo è affatto per una squadra lontana anni luce da quella vista a Desenzano il mese scorso.

Purtroppo la condizione fisica dei giocatori a disposizione e le pesanti assenze non aiutano.

Moro c’è, ma non Bachini. I biancorossi perdono anche bomber Recino per 20 giorni

Dall’infermeria arrivano sempre note dolenti. Benché Moro abbia sorpreso tutti, rientrando tra i pali ben prima del previsto (sarà ovviamente della gara anche con il Ponte San Pietro), sono ancora tanti i biancorossi costretti ai box. Non fa nemmeno più menzione Bachini che sarà fuori fino a primavera. Purtroppo si ferma per 20 giorni anche Recino, l’unico faro di questo Piacenza con i suoi gol. Il capocannoniere del girone dovrà aspettare una ventina di giorni prima di tornare a dare il suo contributo: un problema muscolare lo renderà indisponibile per le prossime gare. Non ci sarà ovviamente nemmeno capitan Silva che deve scontare ancora due turni di squalifica.

In dubbio sia Corradi che Kernezo, con quest’ultimo che pare avere più chance di giocare almeno uno spezzone di partita.

Marrazzo e Somma, doppia fumata nera

Il bomber biancorosso del post fallimento aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi dopo un post sui social in cui di fatto annunciava il suo addio alla Correggese. L’accostamento al Piacenza è però da considerare una voce di mercato piuttosto che un reale riavvicinamento con il club di via Gorra: è forte l’interessamento della Tritium sul giocatore.

È invece arrivato in prova il difensore Somma, ma come è accaduto per Busellato si è infortunato durante gli allenamenti e non ci sarà alcun contratto.

Trasferta vietata ai tifosi del Piacenza

Dopo i fatti di Legnano la prefettura di Bergamo ha preferito vietare la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Piacenza. La squadra di Rossini nella circostanza non potrà quindi nemmeno beneficiare del supporto dei suoi tifosi.

La probabile formazione

Piacenza, 4-4-2: Moro, Canale, Baudouin, Del Dotto, Santella, Kernezo, Andreoli, Gerbaudo, Artioli, Hrom, D’Agostino. All. Rossini

Ponte San Pietro, dopo le luci dell’esordio tanto buio

Il Ponte San Pietro, fondato nel lontano 1910 e più conosciuto con la precedente dominazione Pontisola è davvero un Habitué della serie D: è in questa categoria da 14 anni! Le cose però in questa stagione non sono andate come previsto. Il campionato era cominciato sotto i migliori auspici con un successo in trasferta con la Casatese, ma da allora la squadra di mister Nicola Valenti non ha più centrato i 3 punti, scivolando inesorabilmente verso l’ultima piazza. Dopo aver visto per tre volte consecutive il segno x i biancoblù sono stati sconfitti nell’ultimo turno proprio da quel Legnano costato carissimo al Piacenza.

Il 13esimo turno di campionato, serie D, girone B

Domenica 12 novembre, ore 14:30

Arconatese – Casatese

Caldiero Terme – Brusaporto

Caravaggio – Folgore Caratese

Club Milano – Real Calepina

Crema – Varesina

Desenzano – Ciserano

Legnano – Castellanzese

Pro Palazzolo – Villa Valle

Ponte San Pietro – Piacenza diretta su RADIO SOUND

Tritum – Clivense

Classifica

Arconatese 26; Brusaporto e Caldiero Terme 24; Varesina e Pro Palazzolo 21; Casatese e Caratese 18; Piacenza e Ciserano 17; Desenzano 16; Castellanzese, Legnano e Club Milano 14; Caravaggio, Clivense e Crema 13; Villa Valle 12; Real Calepina 11; Tritium e Ponte San Pietro 9