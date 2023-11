Rugby – Omnia Piacenza, i risultati del weekend: belle vittorie per U14 e U16

Ancora un’ottima prova da parte dei ragazzi di Omnia Piacenza U14 che tornano vittoriosi dalla trasferta milanese, superando i pari età del Rho nel terzo di cinque incontri validi per la Prima Fase-Avviamento.

Il primo quarto è a favore di Omnia che sorprende l’avversario per aggressività e velocità, soprattutto sui punti d’incontro. Negli ultimi dieci minuti del primo tempo, causa un calo psicologico di Omnia, l’estremo avversario individua i canali giusti per realizzare tre mete in rapida successione. Nell’intervallo coach Bobille riporta la calma fra i ragazzi focalizzando l’attenzione sul lavoro svolto nelle settimane precedenti. Il secondo tempo riprende infatti nel migliore dei modi e vede i nostri ragazzi macinare gioco in modo costante ed incisivo realizzando cinque mete intervallate da una sola marcatura del Rho. Molto soddisfatto lo staff tecnico che, a fine partita, elogia sia la crescita collettiva nel gioco di squadra che la crescita dei singoli giocatori durante le ultime settimane di lavoro.

RHO-OMNIA 29-52

OMNIA RUGBY: Bobille, Reggi, Ravilli, Pastorini, Gavardi, Pattori, Pagliarini, Perini, Gino Grillo, Rigolli, D’Antonio, Raggi, Repetti; entrati: Caronti, Antozzi, Bonfanti, Valli, Villaggi, Valenti, Maccagni, Ravazzola, Rankovic Nikola. Allenatore: Ravilli

Marcatori Omnia: 1mt Raggi, 1 mt Pastorini, 1 mt Bobille, 1 mt Antozzi, 4 mt Pattori, 6 tr Bobille.

Omnia U16 supera Carpi

I ragazzi di Omnia Piacenza U16 escono vittoriosi dalla sfida con il Carpi, incontro valido per la Finale 9°/10° dei Barrage. Una partita molto equilibrata fino alla fine quella che si è giocata domenica al C.S. Mazzoni. Omnia Rugby si qualifica per il Campionato Interregionale di Fascia 2 che coinvolge 8 squadre provenienti da Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria. Di competenza organizzativa del Comitato Regionale Emilia-Romagna, si svolgerà secondo la formula all’italiana con incontri di andata e ritorno a partire dal 19 novembre.

OMNIA-CARPI 14-10

OMNIA RUGBY: Turion, Ferrari, Gemmi, Bernini, Zanella, Casalini, , Ravilli, Antoniotti, Khadiri, Marlieri, El Houdali, De Simone, Lombardi, Malvicini, Rizzi. Entrati: Esposito, Magnani, Paolini. Allenatore: Ravilli

Marcatori Omnia: 1 mt Casalini, 1 mt Antoniotti, 2 tr Ravilli.

Omnia U18 cede il passo a Modena

Partita difficile e condizionata da diversi errori quella che ha visto la formazione Omnia Piacenza U18 affrontare in trasferta i pari età di Modena nella 3° giornata della Coppa d’Autunno. L’appuntamento è per domenica 12 novembre per l’attesissimo derby cittadino.

MODENA-OMNIA 25-19

OMNIA RUGBY: Tassoni, Hamza, Roda, Ravilli, Borasio, Molinari, Lucchese, Badagnani (cap), Essien, Mincev (vcap), Antozzi, Turion, Sala, Gabrieli, Belleri. Entrati: Zibra, Zilocchi, Papa, Verbeni, Guglieri.

Marcatori Omnia: 1 mt Roda, 1 mt Tassoni, 1 mt Molinari, 2 tr Molinari