Notte di lavoro per i vigili del fuoco, impegnati a Mortizza per un incendio. A prendere fuoco è stato un portico adiacente a un’abitazione. Ancora da accertare le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme prima che potessero interessare altre aree della proprietà. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito o intossicato.