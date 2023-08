Venerdì 1° settembre alle ore 19 riprendono gli incontri di “A CENA CON LA SCIENZA 2023“. La relazione verte questa volta sulla “Space Economy”. Ospite Simonetta Di Pippo, un’astrofisica italiana dal prestigioso curriculum. Attualmente Direttrice dello Space Economy Evolution Lab della SDA Bocconi, ha ricoperto in passato e tutt’ora ricopre incarichi di altissimo livello presso enti di settore nazionali ed internazionali.

A cena con la scienza 2023, l’1 settembre si parla di “Space Economy”

Se all’origine della conquista dello spazio vi è le sete di conoscenza propria dell’Uomo – o quanto meno di alcuni uomini (e, ça va sans dire, di alcune donne) più di altri capaci di immaginare il futuro – essa ha trovato il suo momento di innesco nel clima di sospetto che nel secondo dopoguerra caratterizzò i rapporti fra le potenze vincitrici, che consideravano lo spazio un avamposto strategico sul piano militare. Non meno importanti, tuttavia, furono i significati simbolici che scaturirono dall’avventura spaziale: l’orbita terrestre di Gagarin nell’aprile del ’61 e la passeggiata lunare di Amstrong nel luglio del ’69 costituirono sicuramente mosse essenziali nella partita che si giocava allora sulla scacchiera della Guerra Fredda, ma non di meno furono momenti di orgoglio universale, che fecero dei loro protagonisti eroi dell’intera Umanità, avanguardie di un futuro pieno di promesse e di speranze. Alcune di quelle promesse si vanno ora realizzando.

Da qualche decennio lo spazio non è più riservato agli stati sovrani, ma si è aperto agli investimenti dei privati ed è oggetto di iniziative imprenditoriali prima impensabili: già oggi i circa 10.000 satelliti che ci orbitano intorno assicurano una serie di servizi essenziali nel campo delle telecomunicazioni, della meteorologia, del monitoraggio ambientale, dell’agricoltura, della protezione civile; nel prossimo futuro non è improbabile che dallo spazio deriveremo materie prime indispensabili alle nuove tecnologie; in un futuro più lontano – ma forse assai meno di quanto si possa pensare – costruiremo là colonie stabili.

Testimone e nel contempo protagonista degli impetuosi sviluppi della space economy, Di Pippo ne ripercorrerà per noi le tappe fondamentali, ci riferirà sullo stato dell’arte e sulle prospettive del futuro prossimo e remoto, ci narrerà – in molti casi per conoscenza personale (uno per tutti: Elon Mask) – le storie dei suoi protagonisti.

L’appuntamento si tiene venerdì 1° settembre all’agriturismo La Tosa (Vigolzone). La prenotazione va effettuata direttamente presso l’agriturismo.