Ciclismo su Pista – I Mondiali si chiudono con il botto: Vittoria Grassi (VO2 Team Pink) medaglia d’oro nella Madison

Si chiude con una prova magistrale, una medaglia d’oro e il conseguente titolo iridato la straordinaria avventura delle atlete della Bft Burzoni VO2 Team Pink ai Mondiali Juniores su pista a Calì (Colombia), che si sono conclusi nelle scorse ore.

Nella giornata finale della rassegna iridata, le “panterine” in maglia azzurra hanno alimentato il già ricco bottino apponendo la proverbiale ciliegina sulla torta. Nella Madison, la portacolori della formazione piacentina Vittoria Grassi, torinese classe 2005, ha dominato la scena nella coppia azzurra con la cremonese Federica Venturelli, facendo man bassa nell’Americana e vincendo matematicamente la prova con largo anticipo.

Per la Grassi (originaria di Grugliasco), si tratta del secondo alloro a Calì dopo l’argento nell’Inseguimento a squadre in un quartetto che annoverava anche un’altra “panterina”, la faentina Valentina Zanzi.

L’oro di Vittoria regala la sesta medaglia della Bft Burzoni VO2 Team Pink, capace di salire sul podio tutte le quattro rappresentanti convocate dall’Italia. Per Anita Baima, titolo iridato nell’Eliminazione e argento nello Scratch, mentre la Zanzi ha conquistato anche il bronzo nella Corsa a punti. Bronzo anche per la veronese Asia Sgaravato, terza nel Team Sprint.

Risultati di grandissimo spessore, che riempiono d’orgoglio la società piacentina presieduta da Gian Luca Andrina, con i trionfi applauditi anche dallo staff e dalle altre compagne di squadra in un clima unito e familiare.

