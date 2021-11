Prevenzione del Disagio/Bullismo e Cyberbullismo, convegno a Piacenza il 20 novembre. Manno: “I social non vanno demonizzati ma serve istruire i giovani” – AUDIO

“Prevenzione del Disagio/Bullismo e Cyberbullismo” è il titolo del Convegno di formazione e informazione organizzato dal III Circolo Didattico di Piacenza nella mattinata di sabato 20 novembre 2021 in occasione della giornata celebrativa dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Il Dirigente Scolastico Romeo Nicola Manno – AUDIO intervista

Con la pandemia c’è stata una netta crescita dell’uso dei mezzi di comunicazione a distanza che poi noi banalmente chiamiamo i social. Occorre che i giovani siano istruiti e informati sulle conseguenze e sui pericoli della rete. Non possiamo demonizzare i social o altri canali però serve dare a questo utilizzo un senso, in particolare cercando di rendere consapevoli alunni e genitori del modo più consapevole e costruttivo per utilizzare questi mezzi.

Il Convegno nasce come proposta di riflessione per tutti coloro che, in qualità di Dirigenti Scolastici, docenti e genitori, giornalmente si affannano e profondono instancabile impegno nel difficile cammino di formazione sociale e culturale che interessa i nostri bambini e i nostri ragazzi.

Le Agenzie educative, soprattutto dopo l’inizio della pandemia, hanno sentito l’esigenza di unirsi e condividere pratiche, metodologie, iniziative e riflessioni per ricordare a se stessi e a tutta la comunità educante che, pur nella necessità di gestire l’emergenza sanitaria, la scuola resta un luogo di cultura, istruzione e formazione.

Il profondo mutamento delle abitudini legato alla pandemia e l’accelerazione nell’utilizzo dei dispositivi informatici e della rete sin dalla prima età scolare, comportano l’esigenza di promuovere un uso sano e consapevole di tali strumenti, rafforzando le alleanze educative, i patti territoriali e di comunità.

Il Convegno è un’occasione di incontro, confronto e riflessione su un tema di grande attualità, affinché si trovino le strategie migliori per promuovere fin dalla tenera età comportamenti improntati al rispetto per sé stessi e per gli altri.

L’articolazione della mattinata (inizio alle ore 9) prevede interventi di relatori esperti del mondo della scuola e di figure istituzionali presenti sul territorio. La partecipazione in presenza sarà riservata ai primi 50 iscritti nel rispetto delle norme vigenti.

