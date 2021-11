Fiorenzuola Bees, un esame importante contro una Jesolo corsara

Dopo aver sbancato il PalaCremonesi di Crema per 75-79 al termine di una partita estremamente combattuta, i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti tornano tra le mura amiche. Domenica 21 novembre 2021 alle ore 18.30 si gioca contro la Secis Jesolo Basket. Gara valevole per l’8° Giornata Campionato di Serie B.

Mentre proseguono a livello burocratico le pratiche per poter lavorare al PalaMagni, la partita sarà visibile solo su LNP Pass.

Filippini show contro Crema

Contro Crema è stata ancora una volta sontuosa la prova di un Giacomo Filippini da 27 punti e 18 rimbalzi complessivamente, dati che hanno confermato una stagione finora dominante del centro gialloblu con una media di 19,4 punti e 13,4 rimbalzi a gara.

Per Fiorenzuola Bees in terra cremasca sono state altresì importanti le prove delle frecce, Livelli e Cipriani, autori entrambi di 12 punti ma soprattutto di triple importanti in momenti delicati della partita.

I Bees viaggiano ad oggi a quota 84,1 punti di media in campionato, confermandosi come l’attacco ”bocca di fuoco” migliore del Girone B di Serie B Old Wild West.

Il punto su Jesolo

La Socis Jesolo arriva invece al PalaMagni come una vera e propria mina vagante, con 6 punti in 7 partite ottenuti quasi incredibilmente tutti in trasferta, senza riuscire mai a centrare una vittoria nel proprio palazzetto.

Presagi minacciosi di una nave corsara come quella di coach Teso, che arriva in terra valdardese con un’arma importante come quella del proprio sistema difensivo. Jesolo infatti non risplende per punti realizzati (62 a partita), ma ha costretto alla resa casalinga le varie Padova, Lumezzane e Bologna Basket 2016.

Bovo, Favaretto e Malbasa sono i tre tenori principi della squadra veneta a livello offensivo, con una grande abnegazione difensiva da parte di tutto il roster che riesce ad imporre alcune giocate non standard agli attacchi avversari.

Coach Gianluigi Galetti ha inquadrato in questo modo la sfida contro Jesolo