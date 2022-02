Pro Sesto – Piacenza, i biancorossi vogliono subito voltare pagina

Dopo 4 vittorie consecutive il Piacenza interrompe bruscamente la striscia positiva dopo la netta sconfitta per mano della Juve U23. Un pesante 0-4 che ammette poche repliche in quel del Moccagatta (leggi qui).

Fortunatamente il calendario è galantuomo con i biancorossi che avranno immediatamente la chance di rifarsi: domenica pomeriggio, infatti, affronteranno in trasferta la Pro Sesto penultima in classifica.

La truppa di Scazzola deve dimostrare sul campo che quello di giovedì sia di fatto solo un episodio. Di fatto quella di domenica sarà una gara da vincere per consolidare il posizionamento in classifica che, in ogni caso, colloca i piacentini al nono posto, in piena zona playoff.

Certamente i favori del pronostico saranno dalla parte dei biancorossi, ma questo non significa che la gara sarà scontata: la Pro Sesto ha infatti vinto due partite nelle ultime 3 gare, rifilando ben 3 reti alla Triestina ed altrettante alla Pro Patria. Dopo l’esonero di Banchieri di fine gennaio e l’arrivo di Di Gioia la musica è cambiata a casa dei biancocelesti che vogliono rimettersi in corsa per la salvezza. Del resto che la Pro Sesto non sia avversario da sottovalutare il Piacenza lo sa molto bene: lo scorso 17 ottobre, infatti, i lombardi si imposero al “Garilli” per 2-1 segnando entrambe le reti nella prima mezzora di gioco.



Scazzola ed il ritorno al 4-4-2

Fallito l’esperimento del centrocampo a 5 il tecnico è intenzionato a “tornare all’antica” con Nava in campo e Giordano a sinistra. Davanti dovrebbe partire il tandem Cesarini – Rabbi.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2) Pratelli, Parisi, Nava, Cosenza, Giordano, Munari, Castiglia, Suljic, Gonzi, Cesarini, Rabbi

Il turno di campionato, domenica 20 febbraio (ore 14:30)

Pro Sesto – Piacenza

Fiorenzuola – Triestina

Lecco – Mantova

Legnago – Feralpi

Pro Vercelli – Renate

Seregno – Juve U23

Sudtirol – Pro Patria

Trento – Padova

Virtus Verona – Giana

La classifica

Sudtirol 66; Padova 58; Renate e Feralpi 49; Juve e Triestina 38; Pro Vercelli 36; Lecco e Piacenza 35; Albinoleffe e Mantova 31; Trento 30; Pro Patria, Pergolettese, Virtus Verona 27, Fiorenzuola 26; Seregno 25; Giana e Pro Sesto 23; Legnago 21

I prossimi appuntamenti del Piacenza Calcio

Mercoledì 23 febbraio, ore 18:00 Piacenza – Triestina

Domenica 27 febbraio, ore 15:00 Piacenza – Sudtirol

Domenica 6 marzo, ore 14:30 Giana – Piacenza