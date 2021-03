Vittoria pesantissima per il Piacenza che si impone con un’altra goleada, ossia per 3-1 sul campo della Pro Sesto. Greco, che ha fatto le veci dello squalificato Scazzola sulla panchina biancorossa, ha schierato la squadra con il 3-5-2 con Gonzi e Cesarini nel reparto offensivo. Dopo un primo tempo avaro di emozini è Cesarini a salire in cattedra con una doppietta.

In apertura di ripresa Corbari viene steso in area di rigore ed è il mago biancorosso a spiazzare Livieri. Passano solo sette minuti e Cesarini subisce fallo da Pecorini. Il secondo penalty, calciato di potenza, chiude di fatto la partita. Nel finale c’è spazio anche per il terzo gol, realizzato da Lamesta su una punizione battuta da Galazzi.ano il gol di D’Amico su penalty nel finale.

Tre punti che consentono al Piacenza di volare a +13 dalla penultima Lucchese, ma anche di scavalcare la Giana e La Pro Sesto in classifica.

Sabato prossimo, alle 17:30, gli uomini di Scazzola sfideranno al “Garilli” la Lucchese in un altro scontro salvezza.

La partita

Secondo tempo

In pieno recupero c’è spazio per il gol della bandiera della Pro Sesto che segna con D’Amico su calcio di rigore.

87′ Terzo gol del Piacenza. Calcio di punizione di Galazzi e Lamesta di testa chiude la partita!

85′ Scapuzzi entra in area di rigore e si lascia cadere su un contrasto con Palma, ma l’arbitro fa segno di proseguire

Ammonito Gonzi

Annullato un gol a De Respinis che segna, ma in netto fuorigioco.

Esce Cesarini entra Lamesta, Entra Battistini per Pedone.

72′ Esce Visconti entra De Respinis.

62′ Altro corner per il Piacenza. Suljic entra in area, ma i locali rinviano.

Cesarini sfiora la tripletta con un palonnetto. Adesso i biancorossi giocano con serenità.

55′ Altro calcio di rigore per il Piacenza. Cesarini viene steso da Pecorini. Il Mago estrae il secondo coniglio dal cilindro ed il Piacenza raddoppia di potenza! Pro Sesto – Piacenza 0-2

48′ Calcio di rigore per il Piacenza. Gonzi ha appogiato per Corbari, ma quest’ultimo è stato messo a terra da Franco. I dirirettore di gara non ha dubbi. Cesarini dagli 11 metri spiazza Livieri e c’è il vantaggio del Piacenza !! Pro Sesto – Piacenza 0-1

Iniziata la ripresa. Non ci sono cambi tra le file delle due formazioni.

Il primo tempo

Finisce un primo tempo avaro di emozioni. 0-0 tra Pro Sesto e Piacenza.

40′ ammonito Scapuzzi (Pro Sesto) (L’altro ammonito per i locali è Gattoni). La punizione è una sorta di corner corto dalla sinistra. Se ne incarica Palma. C’è il colpo di testa ad uscire della difesa locale.

33′ Marchesi parte largo a sinistra, poi si accentra sulla trequarti. Il giocatore della Pro Sesto prova la conclusione in porta, ma la palla finisce un paio di metri out.

25′ Cross dalla destra di Pedone. Il pallone passa davanti a tutti. Corbari se la trova tra i pedi, ma non riesce a dare forza alla sfera e sciupa una grandissima occasione. Parate facile per Livieri

Corner per il Piacenza che perde il pallone per un errore di Simonetti. La Pro Sesto riparte in contropiede, 4 contro 2, ma lo stesso Simonetti recupera.

19′ Il nuovo entrato ci prova immediatamente, appena fuori dall’area di rigore, ma il suo tiro è competamente fuori misura.

18′ Entra D’Amico (Pro Sesto).

10′ Palma ci prova dai 20 metri, ma il tiro è troppo debole e centrale.

6′ Primo corner per il Piacenza. Nulla di fatto.

5′ Marchesi perde palla e ne approfitta Cesarini che però dal limite dell’area si vede ribattere la conclusione.

Iniziata la gara

Le formazioni

Piacenza: (3-5-2) Stucchi, Simonetti, Tafa, Marchi, Pedone, Corbar, Palma, Suljic, Visconti, Gonzi e Cesarini davanti

Pro Sesto: Livieri, Maldini, Gattoni, Pecorini, Gualdi, Scapuzzi, Mutton, Caverzasi, Maffei, Marchesi, Franco.



Gli altri risultati di giornata

Alessandria – Lucchese 5-2

Livorno – Pro Vercelli 2-1

Novara – Grosseto 1-0

Pergolettese – Carrarese 2-0

Giana – Renate 2-1

Como – Pontedera 4-2

Pistoiese – Lecco0-1

Olbia – Albinoleffe 1-2