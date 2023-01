Progetti del 2023, l’Assessore al Welfare Corvi: “Concretizzare gli interventi per i più fragili” – AUDIO

Progetti del 2023, l’Assessore al Welfare Corvi: “Concretizzare servizi e interventi a sostegno dei più fragili”. Sono diverse le iniziative che il Comune ha intenzione di realizzare grazie anche al contributo legato ai fondi messi a disposizione dall’Unione Europea.

Gli obiettivi sono stati illustrati dall’Assessore alle politiche per l’infanzia, la solidarietà, l’abitazione e l’inclusione sociale Nicoletta Corvi.

Nel periodo tra luglio e agosto 2022 l’Amministrazione Comunale ha presentato 9 progetti esecutivi candidati ai fondi PNRR. In particolare con l’obiettivo di concretizzare servizi e interventi a sostegno delle famiglie, degli anziani, delle persone con disabilità e dei più vulnerabili. Il tutto supportando nel contempo le competenze e l’aggiornamento professionale degli operatori coinvolti.

Il primo riguarda le persone con autonomia per le persone con disabilità. Il progetto permetterà di ristrutturare tre appartamenti, dotati di strumenti tecnologici e domotica, per consentire la vita autonoma a persone con fragilità intellettiva o lievi difficoltà motorie.

Un altro importante progetto è denominato Housing first e stazione di posta. Consiste nel recupero di un immobile che diventerà un punto di riferimento per i cittadini più vulnerabili, senza fissa dimora o in condizioni di grave povertà. In questo luogo le persone potranno trovare viveri, cure e farmaci. Inoltre potranno essere accolti con una ospitalità diurna e notturna.

Infine segnalo il progetto Progetto Pippi che ci consentirà di incrementare gli interventi a servizio di Tutela dei Minori e delle loro famiglie. In particolare consentirà di poter dare le stesse opportunità ai giovani rispetto ai loro coetanei, sostenendo i genitori, soprattutto i più fragili.

Progetti con una finalità importante

Progetti diversi, tutti finalizzati a trovare risposte ai bisogni della nostra comunità.