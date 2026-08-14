Proiezione del cortometraggio “Briciole al cielo” il 15 agosto 2026 a Groppallo

Sarà proprio il piacentino ad ospitare l’ultima proiezione italiana del cortometraggio “Briciole al cielo” prima della sua presentazione all’83a mostra internazionale del cinema di Venezia.
La sera di ferragosto, alle 21.00, nell’antica aia di Groppallo, l’AVIS di Farini, con la Proloco di Groppallo e AIDO provinciale daranno il benvenuto a chi vorrà assistere alla presentazione dell’opera che sta facendo il giro d’Italia – e di diversi Paesi nel mondo – con il suo toccante messaggio sulla potenza del “dono”.
L’opera del regista Tiramani, prodotta dal Cineclub Piacenza G. Cattivelli, verrà presentata con una nuova formula che punta ad un coinvolgimento emotivo degli spettatori, ancora più profondo.
Gli organizzatori confidano di replicare il grande successo dello scorso anno quando, sempre la sera di ferragosto, venne presentato l’altro corto di Tiramani, “SeventyFive BPM”.