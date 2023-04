Promozione – Guastalla espugna il Pala San Lazzaro in Gara 1, Piacenza Basket Club sconfitto 45-50

Un opaco Piacenza Basket Club esce sconfitto da Gara 1 degli ottavi di finale Playoffs al cospetto di una Saturno Guastalla più intensa e cinica nei momenti decisivi del match.

Gli ospiti sfruttano le altissime percentuali da tre punti nel primo tempo per andare all’intervallo sul +5 (28-33). La reazione, soprattutto di nervi, dei biancorossi arriva nel terzo quarto trascinati da un Perego da 22 punti e 9 rimbalzi, nonostante le gravi difficoltà nel riuscire a trovare la via del canestro.

Una tripla di Andrea Sebastiani a poco meno di un minuto e mezzo dalla sirena finale tiene vive le speranze di rimonta di Piacenza che si porta a -3 con la possibiltà di impattare la partita nei secondi finali ma i tentativi di Sebastiani S. e Dallavalle si spengono sul ferro.

Vince Guastalla 45-50 portandosi in vantaggio 1-0 nella serie.

Per Piacenza, mercoledì 19 aprile (ore 21:15) sul parquet dei reggiani, sarà giá una partita da dentro o fuori. In caso di vittoria in gara 2, i piacentini avrebbero l’opportunità di giocarsi la bella in Gara 3 tra le mura amiche del Pala San Lazzaro, venerdì 21 aprile.

PIACENZA BASKET CLUB – US SATURNO GUASTALLA 45-50

(16-19, 12-14, 9-8, 8-9)

Tabellini: Vecchio 7, Righi, Dallavalle 2, Sebastiani S. 9, Guzzoni, Sebastiani A. 3, Perego 22, Bragalini 2, Impesi ne, Libè ne. All. Castellani