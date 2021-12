Il rinnovato Pronto Soccorso a Fiorenzuola ancora chiuso, Bersani (Sindaco Castell’Arquato): “C’è molto malumore, il personale va reperito al più presto” – AUDIO

Il rinnovato Pronto Soccorso a Fiorenzuola ancora chiuso, Bersani (Sindaco Castell’Arquato): “C’è molto malumore, il personale va reperito al più presto per far ripartire il servizio”. I primi cittadini della Val d’Arda sono uniti nel chiedere che la struttura, recentemente rinnovata con un investimento importante (oltre 1 milione e mezzo) venga riaperta velocemente.

Giuseppe Bersani Sindaco di Castell’Arquato

“Tutto il distretto non è contento. Infatti si è svolta una riunione sul tema che ha coinvolto 24 comuni in rappresentanza del bacino d’utenza dell’ospedale di Fiorenzuola. I cittadini si lamentano perché devono appoggiarsi al Pronto Soccorso di Fidenza o Piacenza, affollando tra l’altro queste strutture. Chiediamo l’attenzione dell’Azienda Sanitaria e della Regione sul tema. Ci è stato risposto che non c’è personale per attivare il servizio, ma questi lavoratori vanno reperiti al più presto! C’erano prima e ci devono essere anche adesso”.

Il problema sono i tempi?

“Sappiamo che proseguiranno i bandi per reperire il personale carente, mai noi sindaci vogliamo trovare una soluzione più veloce. Purtroppo la velocità cozza brutalmente con la formazione del personale perché se dobbiamo attendere che i pochi neo laureati vengano formati allora rischiamo che gli impianti da poco messi nel Pronto Soccorso di Fiorenzuola possano diventare quasi obsoleti. Insomma bisogna reperire il personale esistente. In poche parole se non c’è in provincia di Piacenza va allargato l’orizzonte e cercato dove è già operativo”.

Pronto Soccorso a Fiorenzuola ancora chiuso, AUDIO INTERVISTA a Giuseppe Bersani (Sindaco Castell’Arquato)