Prosegue il maltempo: i livelli di Arda e Po si alzano, e pioverà ancora per una settimana. Albero caduto in via Leonardo

Prosegue il maltempo nel Piacentino come su tutto l’arco appenninico. Si prevedono precipitazioni ancora per circa una settimana e questo aumenta le preoccupazioni per il possibile innalzamento dei torrenti e dei fiumi del territorio. In particolare, osservato speciale è il fiume Arda che questa notte ha visto un innalzamento del proprio livello di oltre 60 centimetri.

Sorvegliato speciale anche il fiume Po. Alle 13.15 di oggi il livello del Grande Fiume ha raggiunto i 4,46 metri, molto vicino alla soglia d’attenzione fissata a 5 metri.

In città, invece, ieri pomeriggio si sono vissuti attimi di paura in via Leonardo da Vinci: un albero è letteralmente caduto, complice anche il vento, travolgendo quattro auto in sosta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e questa mattina i tecnici comunali sono entrati in azione per rimuovere la pianta atterrata.