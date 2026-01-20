Tutela delle fasce deboli, welfare di comunità, dialogo costante: firmato il protocollo tra Comune e sindacati

E’ stato sottoscritto questa mattina in Municipio il Protocollo d’intesa tra il Comune di Piacenza e le rappresentanze Confederali e dei Pensionati di Cgil, Cisl e Uil, per la contrattazione sociale riferita al bilancio preventivo 2026-2028 dell’ente.

“Un documento condiviso che valorizza il metodo, consolidato e costruttivo, del costante confronto tra le parti – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi – con particolare attenzione alla tutela delle fragilità e ai servizi alla persona. Voci di importanza strategica per l’Amministrazione, sulle quali ci troviamo però a fare i conti con la minore disponibilità di risorse conseguente alle manovre governative che determinano, tra fondi di solidarietà e spending review, tagli per circa un milione di euro: a maggior ragione è fondamentale, in questo contesto, il dialogo con i Sindacati, come garanzia di trasparenza, qualità e continuità di questi servizi essenziali”.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Tra i punti cardine del Protocollo, firmato dalla sindaca Tarasconi, dall’assessore al Bilancio Gianluca Ceccarelli e dal direttore generale Luca Canessa, la conferma dell’esenzione dall’addizionale comunale Irpef per la fascia sino a 15 mila euro – considerando lo stesso valore Isee anche per i nuclei familiari – e l’impegno a proseguire il percorso virtuoso intrapreso nel contrasto all’evasione fiscale, anche grazie alla collaborazione tra uffici comunali e Agenzia delle Entrate, con la previsione, per il 2026, di un recupero di mancati introiti Tari stimato in 850 mila euro e l’incremento di oltre 300 mila euro per l’attività di controllo sull’Imu. “Dati valutati positivamente dalle organizzazioni sindacali – rimarca Ceccarelli – così come la scelta di mantenere invariate – dal 2022 in avanti – le tariffe relative ai nidi d’infanzia, alle mense e al trasporto scolastico, su cui non abbiamo applicato neppure l’adeguamento Istat”.

Diciannove progetti in ambito sociale

Il documento ratificato oggi, commenta la sindaca, “mette nero su bianco anche l’impegno dell’ente legato alla realizzazione di 19 progetti Pnrr afferenti alla Missione 5 di ambito sociale, per circa 43 milioni di euro, nonché l’impronta di un Bilancio fortemente orientato alla promozione della collettività e al sostegno delle fasce più vulnerabili, con la destinazione di oltre il 43% delle spese correnti al welfare, alle politiche scolastiche e giovanili”.

Presenti in aula consiliare il segretario generale Cgil Ivo Bussacchini nonché, per Spi Cgil, il segretario generale Claudio Malacalza e il segretario di lega Piacenza Giuseppe Zeni; per Cisl il segretario generale Michele Vaghini e il segretario aggiunto Fnp Cisl Aldo Baldini; per Uilp Uil, Pasquale Negro e Claudio Trivini.

Gli obiettivi 2026

Tra gli obiettivi condivisi dalle parti per il 2026, il potenziamento dell’offerta residenziale pubblica delle CRA, nell’alveo della programmazione regionale per la non autosufficienza, con un incremento di 20 posti: dagli attuali 383 a quota 403. Si delinea inoltre l’esigenza di una mappatura della popolazione anziana priva di rete familiare, anche implementando progetti come il “servizio di quartiere” attivato dal Comune.

Nel riaffermare congiuntamente l’impegno per l’aumento delle risorse destinate agli assegni di cura (compatibilmente con i fondi disponibili), si ricorda inoltre nel Protocollo l’approvazione del nuovo Regolamento per l’erogazione dei contributi a sostegno del pagamento delle rette, ora incentrato sul parametro dell’Isee: un risultato frutto di un proficuo percorso condiviso le rappresentanze sindacali dei Pensionati.

Le politiche giovanili

Anche sul fronte delle politiche giovanili, Comune e Sindacati concordano sulla necessità di monitorare i bisogni emergenti delle nuove generazioni, anche in relazione alla salute mentale, al disagio psicologico e all’uso consapevole delle tecnologie. Tra i progetti strategici in quest’ambito – dall’educativa di strada al potenziamento dei centri di aggregazione – particolare soddisfazione è stata espressa da Cgil, Cisl e Uil per il sostegno strutturale del Comune agli spazi di ascolto negli istituti secondari di 2° grado, sulla base del Patto di corresponsabilità siglato con scuole ed enti di formazione.

Emergenza abitativa

In primo piano l’emergenza abitativa: dall’housing sociale all’implementazione di alloggi di emergenza, dall’adozione del nuovo Regolamento Erp al programma regionale per incentivare l’edilizia residenziale sociale, sino all’avvio del percorso per la sottoscrizione e realizzazione del Patto per la Casa. In corso di realizzazione due alloggi destinati alle vittime di violenza, tema su cui le parti hanno concordato sull’opportunità di sottoscrivere un Protocollo interistituzionale e di avviare, sul territorio, sportelli di quartiere a cura dei Sindacati, in collaborazione con Consultori familiari e Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, in attuazione dell’intesa sottoscritta dalle sigle confederali con la Regione Emilia Romagna nel 2025.

Positivo il riscontro sulla costituzione, ad opera dell’Amministrazione, di una comunità energetica rinnovabile e sostenibile aperta alla partecipazione dei cittadini, nonché sui servizi di trasporto sociale (tra cui la gratuità per gli over 70 e le persone con disabilità e il mantenimento delle tariffe agevolate per studenti, lavoratori a basso reddito e categorie fragili), nel quadro di un impegno – ritenuto prioritario dalle organizzazioni sindacali – sul rafforzamento del trasporto pubblico locale.

Centrale, nel documento, “la gestione pubblica del welfare come garanzia di equità, universalità e qualità dei servizi”, valorizzando nel contempo il ruolo del Terzo Settore non solo nell’erogazione, ma nella coprogettazione dei servizi.

