Polizia locale, in un anno 36 mila chiamate e oltre 1200 incidenti rilevati. Circa 86 mila violazioni al codice della strada – AUDIO

Un quadro articolato e ricco di dati quello tracciato in occasione delle celebrazioni di San Sebastiano 2026, patrono della Polizia Locale, durante le quali è stato presentato il bilancio delle attività svolte dal Corpo della Polizia Locale di Piacenza e le principali linee di sviluppo per il futuro.

Polizia giudiziaria

L’operatività del Corpo si è sviluppata su più fronti, a partire dalle attività di Polizia Giudiziaria, svolte sotto la direzione della Procura Generale di Piacenza e delle Procure ordinarie, con 212 notizie di reato e 39 deleghe ricevute, oltre alle 22 deleghe di attività complesse da parte della Procura per i Minorenni di Bologna, comprensive dell’ascolto di minori con il supporto di psicologi e della gestione di quattro casi di “codice rosso” minorile.

Sul fronte dell’ordine pubblico, la Polizia Locale ha operato in stretto coordinamento con la Questura, garantendo 102 servizi per un totale di 2.928 ore, che hanno coinvolto complessivamente 488 operatori.

Polizia stradale

Particolarmente rilevante anche l’attività specialistica della Polizia Stradale, che si è distinta per l’elevata professionalità nella rilevazione dei sinistri: nel corso dell’anno sono stati registrati 1.232 incidenti stradali, di cui due mortali e 476 con feriti, oltre a un’intensa attività di controllo sul trasporto pesante. A queste funzioni si affiancano le attività di Polizia Ambientale ed Edilizia, spesso svolte in sinergia con Carabinieri Forestali, Ispettorato del Lavoro, ARPAE e Ispettori Ambientali di IREN, e quelle di Polizia Annonaria, ambito nel quale il Corpo si conferma punto di riferimento a livello cittadino.

Polizia di Prossimità

Un ruolo centrale è rivestito dalla Polizia di Prossimità, considerata uno degli elementi distintivi dell’azione del Corpo. Grazie anche alle competenze in materia di sicurezza urbana attribuite al sindaco dal Decreto Minniti e ulteriormente rafforzate dal Decreto Sicurezza del 2025, la Polizia Locale ha consolidato il proprio radicamento nel tessuto cittadino. Emblematica in questo senso la gestione dei Gruppi di Vicinato: attualmente sono 36, diffusi su tutto il territorio comunale, con oltre 4.400 cittadini coinvolti nelle chat, più di 250 esercizi commerciali e la partecipazione di diversi dirigenti scolastici.

Polizia Scientifica

Tra i fiori all’occhiello del Corpo figura il laboratorio di Polizia Scientifica, attivo nel contrasto al falso documentale e nel rilievo foto-dattiloscopico. Nel corso dell’anno sono state effettuate 145 perizie, mentre le competenze sono state ulteriormente rafforzate grazie a corsi di formazione svolti presso la Questura di Bologna e a una collaborazione sempre più stretta con la Questura di Piacenza.

Nucleo di Videosorveglianza

Importanti risultati sono stati raggiunti anche dal Nucleo di Videosorveglianza. Dal 2021 a oggi il Comune è passato da un impianto obsoleto, con circa 60 telecamere analogiche in parte non funzionanti, a un sistema moderno e conforme al GDPR, composto da 169 telecamere IP e circa 200 ottiche, molte delle quali in alta definizione, gestite da software di analisi video di ultima generazione. Un supporto investigativo che viene ormai richiesto quasi quotidianamente dalle Forze di Polizia.

Il piano amministrativo

Sul piano amministrativo, il Corpo ha compiuto un significativo salto di qualità nei procedimenti sanzionatori, grazie alla completa informatizzazione dei processi. Dai preavvisi cartacei del 2021 si è passati ai verbali nativi digitali, con tablet e firma digitale in dotazione alla quasi totalità degli operatori. Oggi le violazioni al Codice della Strada vengono notificate in circa 20 giorni e i ruoli gestiti entro sette mesi dalla commissione dell’infrazione, anche attraverso il domicilio digitale, garantendo maggiore trasparenza ed efficienza.

La polizia locale nel complesso

Nel complesso, la Polizia Locale di Piacenza conta oggi 135 operatori tra ufficiali, agenti e personale amministrativo. La Sala Operativa si conferma il cuore del servizio: nell’ultimo anno ha diretto 29.398 operazioni su un totale di circa 36.000 telefonate ricevute. Significativi anche i numeri dei servizi di presidio davanti alle scuole (9.600 ore), dei mercati e delle fiere gestite (638), dei controlli sui pubblici esercizi e sugli eventi commerciali (1.260), con oltre 216 sanzioni elevate dalla Polizia Annonaria.

Rilevante infine l’attività di pattugliamento, svolta a piedi, in bicicletta e in auto, con 15.744 ore di controllo in bici, oltre alla gestione delle segnalazioni tramite l’app Municipium, i contatti quotidiani con i Gruppi di Vicinato e le notifiche alla cittadinanza.

Organico rafforzato

Alla luce di questi risultati, l’Amministrazione comunale ha deciso di rafforzare il Corpo con l’assunzione di sei nuovi operatori e l’estensione degli orari di servizio, oggi attivi dalle 6.30 del mattino all’1.30 di notte, con ulteriori prolungamenti nei fine settimana grazie a progetti specifici, confermati anche per il 2026. Nel 2025, inoltre, è stato avviato un importante percorso formativo per gli ufficiali, con il coinvolgimento di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, AUSL e ARPAE.

Non mancano tuttavia le criticità, tra cui l’impossibilità di accedere alla banca dati SDI, strumento ritenuto fondamentale soprattutto per la gestione degli Accertamenti e dei Trattamenti Sanitari Obbligatori, che nel 2025 hanno registrato rispettivamente 64 ASO e 46 TSO. A questa si aggiunge la storica carenza di una sede unica e adeguata per la Polizia Locale, attualmente frammentata in cinque diverse strutture.

Guardando al 2026, sono previsti nuovi concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro agenti di Polizia Locale e sei ausiliari della sosta, oltre all’avvio di un corso executive in “Gestione e management della sicurezza urbana” in collaborazione con l’Università Cattolica. Prosegue infine il potenziamento della videosorveglianza, con l’installazione di 14 nuovi portali OCR per la lettura delle targhe e di ulteriori telecamere in aree sensibili della città, anche grazie a finanziamenti del Ministero dell’Interno e della Regione Emilia-Romagna.

Altri riconoscimenti

Presidente della Banca di Piacenza, Giuseppe Nenna – consegnato il Crest della Polizia Locale come simbolo di ringraziamento per la sensibilità dimostrata e la collaborazione nella realizzazione della sala Audizioni Minori del Comando.

Presidente del Rotary Club Piacenza, Cristian Sartori – consegnato il Crest della Polizia Locale come simbolo di ringraziamento per l’attenzione ai temi della legalità e sicurezza stradale, con la donazione di strumenti specifici: un etilometro atto ad attività di prevenzione e controllo degli illeciti stradali.

Consegna Crest della Polizia Locale di Piacenza, quale ringraziamento per la preziosa collaborazione nella formazione degli ufficiali del Corpo nelle materie di competenza a:

Dr. Alessio Fionda dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)

Dr.ssa Elena Barilli e Dr.ssa Maria Grazia Molaschi dell’AUSL di Piacenza, Dipartimento Sanità Pubblica

Maggiore Michele Mezzetti, Comando Provinciale Carabinieri Piacenza.

Dott.ssa. Paola Anaclerio, Servizio Territoriale di Piacenza, Arpae

