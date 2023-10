Giornata del Creato, Provenzale (Cnr) a Piacenza parla di crisi climatica: “Problema serio, si può affrontare ma bisogna fare in fretta”

Giornata del Creato, a Piacenza Antonello Provenzale (Cnr) parla di crisi climatica: “Problema serio, si può affrontarlo ma bisogna fare in fretta”. Il direttore dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) del Cnr ha affrontato con gli studenti a Palazzo Farnese il tema “Orizzonti climatici: tra speranze e rischi”. L’incontro, questa volta aperto a tutti i cittadini, è previsto anche alle ore 18. L’iniziativa è promossa dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio, in collaborazione con il Comune di Piacenza e il liceo Colombini, nell’ambito degli eventi legati alla 18° Giornata per la Custodia del Creato, quest’anno dedicata al tema “Che scorrano la Giustizia e la Pace”.

L’importante, quando si parla di questo tema, è insistere sia sul rischio, ma anche sulla speranza. Il rischio legato alla crisi climatica è molto serio ed è estremamente sbagliato minimizzarlo, ma è anche sbagliato lasciarsi prendere dalla disperazione vedendo solo i rischi. Infatti se i problemi vanno affrontati nel modo giusto, c’è ancora la speranza di risolverli lavorando per un ambiente e società più giusta.

Non si può dire “tanto ormai è tardi”

No, ma non rimane tanto tempo. Dobbiamo smettere di defilarci e cominciare a capire. Si può fare molto, ma dobbiamo muoverci subito da una parte per ridurre le emissioni con tutte le tecniche a disposizione e dall’altra sviluppare metodi di gestione, di adattamento che riescano a convivere con questa situazione che noi abbiamo creato.

