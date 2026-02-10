Le Province tra riforma e nuove sfide, Vittorio Silva al convegno UPI: “Necessaria una radicale revisione della legge Delrio”

Si è tenuto il 6 febbraio 2026, presso la Sala Guido Fanti dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, il convegno “Province tra riforma del TUEL e riordino territoriale: principi costituzionali, funzioni e finanza locale”, promosso da UPI Emilia-Romagna.

L’evento

L’evento, moderato dal presidente della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna Marcovalerio Pozzato, è stato concluso dall’Assessore Regionale Davide Baruffi. Tra i relatori, che includevano autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico, anche il Direttore Generale della Provincia di Piacenza, Vittorio Silva.

“Necessaria una radicale revisione della legge Delrio”

Silva ha parlato in particolare del ruolo strategico delle Province come snodo di razionalizzazione e raccordo interistituzionale. In questa prospettiva è stata sottolineata la necessità di una radicale revisione della legge Delrio (legge 56/2014) per rafforzare il ruolo degli Enti di Area Vasta nella cura e sviluppo del capitale territoriale, nello svolgimento delle funzioni amministrative sovracomunali e nel supporto ai piccoli comuni.

Tutto ciò per consentire ai territori di affrontare le sfide della transizione digitale ed ecologica e della competitività nella attuale fase di ridefinizione degli equilibri geopolitici. Silva ha quindi sottolineato come siano indispensabili un riconoscimento normativo chiaro e risorse adeguate a consolidare e ampliare questo ruolo, superando i limiti ormai evidenziati delle Unioni di Comuni, che da sole non bastano a risolvere la frammentazione amministrativa e presentano risultati incerti sull’efficienza dei servizi.

“Investire sulla qualità del capitale umano”

Infine, Vittorio Silva ha rimarcato l’importanza di investire sulla qualità del capitale umano, affinché le Province possano attrarre competenze e talenti necessari ad affrontare le sfide future e a sostenere la crescita dei territori.

L’intervento di Silva si inserisce in un dibattito più ampio che ha visto la partecipazione di esperti e amministratori, con l’obiettivo di delineare il futuro delle Province italiane tra riforma normativa, innovazione e coesione territoriale.

Un importante momento di confronto in cui Giorgio Zanni, presidente emiliano-romagnolo di Upi, ha rilanciato: ‹‹La riforma nazionale continua a non decollare. Per questo riteniamo fondamentale continuare a parlarne, confrontarci e lavorare ora, per farci trovare pronti e individuare la strada più efficace per il futuro degli enti di area vasta. Non saremo soddisfatti finché non verrà restituita piena dignità istituzionale alle Province, enti che, nonostante tutto, continuano a garantire la gestione di oltre centomila chilometri di strade e dell’edilizia scolastica secondaria di secondo grado, servizi essenziali per la vita quotidiana delle comunità››.

