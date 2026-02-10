Alunno porta in classe una pistola giocattolo senza “tappo rosso”, scatta l’allarme in una scuola elementare

Momenti di tensione in una scuola primaria della città, dove un alunno si è presentato in classe con una pistola giocattolo. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri e ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra il personale scolastico.

Il giocattolo, pur non essendo un’arma reale, appariva del tutto simile a una pistola autentica. A rendere la situazione ancora più preoccupante è stata l’assenza del tappo rosso, elemento che normalmente consente di distinguere con chiarezza le armi finte da quelle vere.

In pochi istanti le insegnanti, accortesi dell’oggetto, hanno segnalato quanto accaduto alla dirigente scolastica e hanno allertato la polizia locale. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente nell’istituto e hanno proceduto al sequestro della pistola giocattolo.

