Provvedimenti alla circolazione in via Sopramuro

Si comunica che, per consentire l’esecuzione dei lavori di posa di un dehor da esterno, dalle ore 6 alle ore 14 di martedì 14 dicembre, in via Sopramuro, nel tratto compreso tra via San Donnino e via Medoro Savini, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di posti auto ivi ubicati, nonché dei mezzi di soccorso e di Polizia, i quali potranno circolare in relazione alle fasi operative del cantiere). Inoltre, nelle stesse ore di martedì 14 dicembre, in via Sopramuro ma nel tratto compreso tra via San Donnino e via Chiapponi è istituita la revoca del divieto di circolazione, mentre in via Medoro Savini sarà in vigore, ad uso esclusivo dei residenti e dei possessori di posti auto ivi ubicati, la revoca del senso unico di circolazione.