Serie B2 – La Pallavolo Sangiorgio impegnata nella difficile trasferta di Ripalta Cremasca

Decima giornata del girone d’andata nel campionato nazionale di serie B2, girone G. La capolista Pallavolo Sangiorgio affronterà nella prima delle due trasferte lombarde del raggruppamento il Cr Transport Ripalta Cremasca.

Reduce dal successo in rimonta con l’Arbor Reggio Emilia, la formazione di coach Matteo Capra sfiderà l’ostico team cremasco, quinto in classifica con 13 punti e vittoriosa a Parma per 3-2.

La giovane schiacciatrice Giulia Gilioli

“Penso che in questa partita siamo state davvero brave a non mollare mai, non scoraggiarci e mettere quella grinta giusta che è servita a farci vincere la partita. grazie anche alla ottima preparazione della partita da parte del coach su questa gara”.

Uno sguardo verso la partita di Ripalta Cremasca, ultima gara dell’anno solare 2021 della formazione albiceleste

“Sicuramente sarà una partita difficile, come tutte quelle che abbiamo affrontato fino ad ora, dove noi dobbiamo essere incisive e precise nei fondamentali come abbiamo fatto sabato e utilizzare la stessa grinta che abbiamo tirato fuori contro l’Arbor” conclude l’attaccante, classe 2003, arrivata in estate dalla Volley Academy Piacenza.

Il punto su Ripalta Cremasca

Neopromossa in B2 il C.r. Transport New Volley Ripalta Cremasca, è allenata dal milanese ma cremasco d’adozione Vittorio Verderio, ex giocatore di serie A2 e tecnico già di Reima Crema, Golden Volley, Lemen e Soresina.

Punti di forza della squadra arancionera sono le schiacciatrici India Mandelli ed Anna Bassi, il posto 3 Giulia Palandrani, la regista Emma Laperchia ed il libero Marika Coti Zelati (conosciuta nel volley piacentino per alcune stagioni a Fiorenzuola).

Prima sfida ufficiale tra le due formazioni. L’ex di turno è la schiacciatrice Alessia Arfini, giocatrice della Pallavolo Sangiorgio dal 2018 al 2020 in C e B2. Fischio d’inizio alle ore 20.30 dirigeranno Lorenzo Tropea e Federica Camossa, l’incontro sarà trasmesso sulla pagina Facebook Volley C.R. Transport Ripalta.

Cr Transport Ripalta Cremasca-Pallavolo Sangiorgio

Cr Transport Ripalta Cremasca: Coti Zelati (L), Palandrani, Bassi, Fusar Imperatore, Marchesi, Mandelli, Cremonesi, Guercilena (L), Arfini, Picco, Laperchia, Alpiani, Miglioli All. Verderio.

Pallavolo Sangiorgio: Tacchini (L), Errico, Perini, Gilioli, Molinari, Galelli, Salimbeni, Tonini, Viaroli (L), Zoppi Hodzic, Marc, D’Adamo. All. Capra.