Nuove opportunità professionali nella Pubblica Amministrazione, al via cinque bandi

La Provincia di Piacenza ha pubblicato cinque avvisi di selezione pubblica per l’aggiornamento, relativo all’anno 2025, degli elenchi di idonei formati ai sensi dell’art. 3 bis del d.l. 80/2021. L’aggiornamento degli elenchi di idonei riguarda i seguenti profili professionali:

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Area Funzionari e EQ

Istruttore Amministrativo Contabile – Area degli Istruttori

Istruttore Direttivo Tecnico – Area Funzionari e EQ

Istruttore Tecnico – Area Istruttori

Operatore Esperto Tecnico – Area degli Operatori Esperti

Gli avvisi di selezione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso al link:

https://amministrazionetrasparente.provincia.pc.it/L190/?idSezione=13&id=&sort=&activePage=&search=

Per partecipare all’aggiornamento, gli interessati devono presentare la domanda di ammissione – completa delle dichiarazioni e allegati richiesti – entro le ore 23.59 di venerdì 5 dicembre 2025 esclusivamente sulla Piattaforma Unica di Reclutamento raggiungibile all’indirizzo web https://www.inpa.gov.it/

Le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei sono un innovativo strumento di reclutamento che consente alla Provincia di Piacenza – ed ai 32 Comuni del territorio che con essa hanno ad oggi stipulato uno specifico accordo – di organizzare e gestire in forma aggregata ed e in tempi più rapidi le selezioni per il reclutamento di personale sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato e per vari profili professionali e categorie. Lo stesso strumento permette agli idonei di aumentare la probabilità di assunzione, partecipando alle ulteriori fasi selettive gestite direttamente dagli Enti interessati.

La Provincia di Piacenza ha inoltre pubblicato un avviso per il reclutamento mediante mobilità volontaria ai sensi dell’Art. 30 del D.Lgs. 165/2001 di n. 1 unità con il profilo di esperto di pianificazione e gestione economico-finanziaria-area dei funzionari e delle EQ.

L’avviso di mobilità volontaria è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso al link:

Per partecipare alla selezione, gli interessati devono presentare la domanda di ammissione – completa delle dichiarazioni e allegati richiesti – entro e non oltre martedì 9 dicembre 2025 ore 12.00, utilizzando esclusivamente la Piattaforma Unica di Reclutamento raggiungibile all’indirizzo web https://www.inpa.gov.it/

