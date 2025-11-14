Introiti piacentini per saldare i debiti con Vicenza, il tribunale concede quattro mesi di tempo a GPS

Il Tribunale di Piacenza ha autorizzato GPS a continuare a riscuotere gli introiti delle “strisce blu” per contribuire al pagamento del debito di 6,9 milioni verso il Comune di Vicenza.

Il giudice Antonino Fazio ha concesso alla società quattro mesi, prorogabili, per tentare il risanamento attraverso la procedura di composizione negoziale della crisi.

La Camera di Commercio dell’Emilia ha nominato il commercialista Carloeugenio Lopedote come esperto incaricato di verificare l’andamento delle trattative.

Sono sospese la risoluzione contrattuale notificata dal Comune di Piacenza a Piacenza Parcheggi e le altre decisioni giudiziarie collegate, compresa quella – attesa a breve – della giudice Maddalena Ghisolfi sul ricorso contro la risoluzione.

