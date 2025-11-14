Interventi lungo l’autostrada A21, il punto in Provincia: “Ormai ultimati i progetti preliminari”

Martedì 11 novembre nella sede di Corso Garibaldi la Presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli, unitamente al Direttore Generale Vittorio Silva e al Dirigente del Servizio Viabilità Davide Marenghi, ha incontrato la società Ivrea Torino Piacenza (ITP S.p.a. – riconducibile al Consorzio Stabile SIS), concessionaria dell’A21, per un aggiornamento rispetto agli obblighi che la società ha rispetto alle opere ricadenti nel territorio della provincia di Piacenza che insistono sui Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Sarmato, Rottofreno e Caorso, ma che, come nel caso del completamento della tangenziale di Piacenza, sono di interesse sovracomunale.

Il concessionario ha confermato che sono in fase di ultimazione i progetti preliminari delle opere di interesse del territorio provinciale e che nelle prossime settimane verranno trasmessi al Ministero delle Infrastrutture, cui compete la decisione ultima per la realizzazione delle opere.

Provincia e concessionario hanno inoltre convenuto che i progetti saranno illustrati in un prossimo incontro esteso a tutti i Comuni interessati dalle opere in questione.

A margine di questo aggiornamento, si è poi tenuto un momento di confronto che ha coinvolto il Comune di Castel San Giovanni e il concessionario dell’A21 ITP S.pA. in riferimento alle problematiche connesse alla modifica dell’accesso al casello autostradale dell’A21 a Castel San Giovanni che sarà realizzato da un operatore privato nell’ambito dell’ampliamento del polo logistico (in attuazione dell’accordo territoriale Provincia di Piacenza e Comune di Castel San Giovanni per l’ampliamento del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (Ppst) n. 1, denominato “Polo Logistico”, sito in località Barianella).

