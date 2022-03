Pugni alla titolare per sottrare l’incasso, violenta rapina in una panetteria di via Colombo

Pugni alla titolare per rapinare l’incasso. I fatti sono accaduti all’interno di una panetteria di via Colombo. Era pomeriggio quando un uomo è entrato all’interno del negozio sostenendo di dover effettuare delle non meglio specificate riprese. La donna, comprendendo che qualcosa non andava, ha tentato di ostacolare il malintenzionato. A quel punto nella bottega è entrato un secondo uomo che ha iniziato a raccogliere i soldi dal registratore di cassa. La titolare ha provato a fermarlo ma di tutta risposta il bandito le ha sferrato un pugno sulla schiena. Arraffati i contanti, circa 300 euro, i due sono fuggiti. Indagini sono in corso da parte della polizia: i due uomini avevano il volto travisato, motivo per cui la vittima ha potuto fornire agli agenti solo una sommaria descrizione.