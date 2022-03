Serie C – Renate-Piacenza calcio, l’informativa sui biglietti

La società A.C. RENATE comunica che dalle ore 10:00 del 09 marzo 2022 è attiva la prevendita dei biglietti per la gara Renate – Piacenza calcio in programma mercoledì 16 marzo 2022 alle ore 18:00 presso lo stadio “Città di Meda” di Meda, valevole per la 13^ giornata di ritorno del campionato Serie C 2021/2022.

I biglietti potranno essere acquistati on line o presso tutti i punti vendita del circuito VIVATICKET

Tribuna ospiti Verde – prezzo di € 10,00 + € 1,50 diritto di prevendita + € 0,46 commissione di servizio (riservato ai sostenitori della squadra ospite);

Tribuna Centrale Rossa – prezzo € 15,00 intero + € 1,50 diritto di prevendita + € 0,66 commissione di servizio (€ 10,00 + € 1,50 diritto di prevendita + € 0,46 commissione di servizio ridotto per donne, under 14 o Over 65);

Tribuna Laterale Azzurra – prezzo € 10,00 + € 1,50 diritto di prevendita + € 0,46 commissione;

Tribuna Vip Gialla – prezzo € 20,00 + € 2,00 diritto di prevendita + € 0,88 commissione.

I biglietti relativi al settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di martedì 15.03.2022; I biglietti relativi a tutti gli altri settori saranno in vendita fino alle ore 12:00 di mercoledì 16.03.2022.

informiamo inoltre che i Possessori di tagliando d’ingresso dovranno necessariamente presentarsi muniti di Green Pass Rafforzato ed indossare mascherina di tipo FFP2 (o superiore) come previsto D.L. 229/2021.

I risultati del weekend del settore giovanile

PRIMAVERA 4 – PRIMA FASE PLAY OFF

PERGOLETTESE – PIACENZA CALCIO 1-1

PERGOLETTESE: Cattaneo, Meddah, Dallagiovanna, Carrà, Fugazzola, Schiavini, Ferraroni, Capuzzi (62’ Grassi), Federico, Bresciani (81’ Giambertone), Sangiovanni (74’ Nossa). All. Pala.

PIACENZA CALCIO: Galletti, Cloralio, Ruiz, Ghisoni, Baia (84’ Campanati), Boffini, Riva, Villoni, Compaore (75’ Grossi), Fermi (46’ Amadei), Russo (75’ Fedeli). All. Tretter.

MARCATORI: 22’ Federico, 65’ Amadei

UNDER 17

FIORENZUOLA – PIACENZA CALCIO 1-3

FIORENZUOLA: Malatesta (46’ Rainieri), Tanzi, Fumagalli (46’ Concari), Preda (57’ Ferraro), Harunaj, Ramponi, Avitabile, Contini, Munafò (46’ Valentini), Molinari, Parracino. All. Dall’ Igna

PIACENZA CALCIO: Fossati, Piacentini, Lambri, Riccardi, Monaco, Biasia, Napoletano (70’ Gandolfi), Sollini, Mattioli, Dalcerri (59’ Salsa), Cabella. All. Giacobone

MARCATORI: 26’ Mattioli, 28’ Sollini, 32’ Mattioli, 33’ Preda

UNDER 17 FEMMINILE

PIACENZA CALCIO – SAN MARINO 1-3

PIACENZA CALCIO: Bellani, Bozzetti, Tanzi, Bono, Vallavanti, Riva, Indelicato, Orsi Angelozzi, Younis, Garbazza S., Garbazza E., Bartoletti, Rancati, Lomi, Napolitano. All. Imprezzabile

MARCATORI PIACENZA: Garbazza S.

UNDER 15

FIORENZUOLA – PIACENZA CALCIO 2-1

FIORENZUOLA: Milanesi, Borrelli, Massari (72’ Ronconi), Brega, Mangano, Vaccari (50’ Maroadi), Morosan, Magistrali, Ambretti, Aramini (58’ Ferrari), Galli. All. Araldi

PIACENZA CALCIO: Bianchi, Serdani, Granata, Maserati, Costantini (48’ Montebelli), Delmiglio, Curti, Ciotola (36’ Rossi), Macchitella, Velardi, Riboni (36’ D’angelo). All. Bertolini

MARCATORI: 27’ Ambretti, 55’ Velardi, 67’ Galli

UNDER 15 FEMMINILE

MODENA – PIACENZA CALCIO 1-4

PIACENZA CALCIO: Inzani, Fioretti, Perazzoli, Mattaliano, Vezzulli, Piselli, Sanfilippo, Ferrari, Fornari, Gandelli, Cornelli, Covati, Atria, Gemelli, Soprani, Facchini. All. Luzi

MARCATORI PIACENZA: 2 Ferrari, Gandelli, Atria

UNDER 14

FIORENZUOLA – PIACENZA 0-3

FIORENZUOLA: Volpini (60’ Bardi), Fugazza, Montanari (60’ Inzani), Esposito (54’ Bersani), Chinosi, Baillobay, Beltrami (60’ Bardi), Lucci, Elautieri, Zara (54’ Capcela), Maserati (40’ Polidori).

PIACENZA CALCIO: Ticchi, Spelta (48’ Cavalli), Asciano, Terzi, Muzio (48’ Simeone), Pizzi, Carrettoni (36’ Prati), Vitale, Capurso (48’ Hohota), Desiderato (36’ Demartini), Martorelli. All. Chierici

MARCATORI: 2’ Martorelli, 12’ Terzi, 65’ Hohota

UNDER 13

PIACENZA – SASSUOLO 4-1 (risultato FIGC)

PIACENZA CALCIO: Battini, Granata, Piacentini, Ghisoni, Guzzaloni, Dellagiovanna, Ragno, Molinaroli, Chierici, Di Giacomo, Sanogo, Carrisi, Quattrini, Polenghi, Caramatti, Chiodaroli. All. Montagna