Pulcheria inizia col botto, Fondazione da tutto esaurito per il tributo a Franca Valeri: “Un genio che non tramonterà mai” – AUDIO

Lo scenario è questo: spettatori seduti a terra davanti alla prima fila e un nutrito gruppo di persone “costretto” ad assistere alla serata attraverso il televisore posto all’ingresso dell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Insomma, la prima serata di Pulcheria 2023 è un enorme successo di pubblico. Segno che ormai Paola Pedrazzini, direttore artistico della manifestazione, raramente ne sbaglia una.

Protagoniste di questa serata d’esordio sono state la straordinaria Lella Costa – premio Pulcheria 2017 – attrice tra le più amate del nostro teatro, e la giovanissima e talentuosa Ippolita Baldini, divisa tra cabaret (Zelig) e teatro. La serata era un omaggio a Franca Valeri, dal titolo “Ad essere Franca…L’eredità artistica di Franca Valeri”. A moderare l’incontro la giornalista di Repubblica, Sara Chiappori.

Abbiamo avuto l’opportunità di parlare con Ippolita Baldini che a Franca Valeri lega uno dei ricordi più emozionanti della propria carriera: “Ero all’accademia Silvio d’Amico e mi sono esibita con un suo pezzo, ovvero “Cesira la manicure”. Lei era presente e ha assistito a questo monologo di quattro minuti: alla fine durante gli applausi si è alzata, è venuta a complimentarsi con me e mi ha stretto le mani. Io non vi dico, in quel momento ero in un bagno di lacrime, è stato l’incontro della vita”.

“Per me Franca Valeri è un genio e tutto ciò che è geniale rimane nella storia, quindi ormai è diventato un grande classico della risata e non tramonterà mai, sarà di ispirazione per generazioni e generazioni”.

“E’ per me un grandissimo onore stare sul palco insieme a Lella Costa e raccontare della nostra reciproca musa ispiratrice, maestra di comicità”.