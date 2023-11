Celebrazione della “Virgo Fidelis”, dell’82° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e della “Giornata dell’Orfano”

In occasione della celebrazione della “Virgo Fidelis”, il 21 novembre si celebrano tre ricorrenze particolarmente significative:

la battaglia di Culqualber che nel 1941 vide l’eroismo del I° Gruppo Carabinieri

Mobilitato in Africa Orientale immolatosi quasi completamente nelle lotta contro

l’esercito britannico; la Virgo Fidelis, proclamata nel 1949 Patrona dell’Arma dal Papa

Pio XXII e la Giornata dell’Orfano, istituita nel 1996, che costituisce una concreta

vicinanza con le famiglie dei militari scomparsi.

Per onorare tali ricorrenze all’insegna della fede e dei valori dell’Arma dei carabinieri, il

21 novembre 2023 alle ore 10,30 sarà celebrata una Santa Messa officiata da Mons.

Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio, presso la Chiesa parrocchiale di San

Giovanni in Canale in via Croce.