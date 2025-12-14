Piacenza – Tropical Coriano 4-1, tutto facile per i biancorossi al quarto successo consecutivo

Tutto facile per il Piacenza che nonostante le assenze raggiunge la quarta vittoria consecutiva in campionato, superando il malcapitato Tropical Coriano davanti ai 1777 spettatori del “Garilli”. Franzini, privo dello squalificato Campagna e dell’infortunato Trombetta, manda l’inedita coppia D’Agostino e Mustacchio davanti. Lord si posiziona dietro le punte, mentre è il rientrante Taugourdeu a posizionarsi davanti alla difesa.

Dopo 9′ l’equilibrio si rompe: c’è un errore in disimpegno e Cannino è costretto a bloccare la palla con le mani per impedire a Mustacchio di involarsi verso la porta sguarnita e viene subito espulso. In 11 contro 10 per i locali è tutto in discesa. Al 16′ D’Agostino dopo una serie di finte viene messo a terra in area di rigore da Carnesecchi. Taugourdeau dal dischetto segna il suo primo gol in campionato. Al 19′ D’Agostino realizza un gol d’autore: entra in area da sinistra, dopo un tunnel ai danni di Omokaro, poi incrocia sul palo più lontano. Al 26′ sugli sviluppi di un corner è sempre D’Agostino a liberare Poledri, questi fa partire un fendente dalla distanza che non lascia scampo a De Gori.

Nella ripresa i biancorossi calano i giri del motore, ma non rinunciano ad attaccare. Così anche Mustacchio si inscrive nel taccuino dei marcatori. C’è spazio anche per il gol della bandiera dei romagnoli, realizzato da Riccardi. Biancorossi terzi assieme alla Pro Sesto a -3 dalla vetta: il Piacenza non vinceva 4 gare consecutive dalla stagione 2018/2019 in serie C, in panchina c’era sempre Franzini.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Cabri, Martinelli, Silva, Bertin, Taugourdeau, Putzolu, Poledri, Lordkipandize, D’Agostino, Mustacchio. All. Franzini

A disposizione: Kolgecaj, Sbardella, Bianchetti, Sollini, Mazzaglia, Ciuggo, Sartorelli, Pizzi, N. Trombetta

Tropical Coriano (5-3-2): De Gori, Omokaro Cannino, Anastasi, Rossi, Ricciardi, Carnesecchi, Malo, Danieli, Barbatosta, Pacchioni All Scardovi

A disposizione: Pollini, Pasqualini, Enchisi, Capicchioni, Pungelli, Brisku, Franco, Moricoli, Bartoli

Primo tempo

Classica maglia biancorossa per i padroni di casa, maglia bianca per gli ospiti. Il signor Tedesco di Battipaglia fischia l’inizio della gara.

3′ Rossi ammonito per fallo su Mustacchio

Si gioca solo nella metacampo dei romagnoli. Il Piacenza fa la partita, come da copione.

9′ Espulso Cannino per aver bloccato la palla con le mani ed aver impedito a Mustacchio di involarsi verso la porta sguarnita.

10′ Punizione molto interessante poco oltre al vertice sinistro dell’area di rigore del Tropical. Taugourdeau pero’ sbaglia completamente l’esecuzione

15 Calcio di rigore per il Piacenza. Carnesecchi atterra d’Agostino in area! Taugourdeau realizza dal dischetto.

19′ D’Agostino raddoppia con un gol meraviglioso, tunnel ai di Omokaro, poi di piatto la mette verso il palo più lontano per il 2-0. Per lui è il quinto gol in quattro gare!

25′ Sugli sviluppi di un corner D’Agostino libera Poledri che dalla distanza fa partire un fendente su cui il portiere non può nulla

32′ Entra Pasquini per Pacchioni

43′ il Piacenza è in controllo totale della partita.

Finisce il primo tempo. Il Piacenza lo ha dominato. Cannino si fa espellere dopo 9′, poi segnano Taugourdeau, D’Agostino e Poledri.

Secondo tempo

Nessun cambio nelle due formazioni. Inizia la ripresa.

47′ Calcio di punizione per il Tropical dalla trequarti di sinistra. Nulla di fatto sugli sviluppi.

51′ Mustacchio si invola verso la porta, ma è in fuorigioco.

53′ Mustacchio entra di nuovo in area da sinistra, poi prova un dribbling di troppo e si fa soffiare il pallone da Omokaro.

60′ Enchisi entra per Canesecchi, Entra Franco per Barbatosta.

62′ Anche Mustacchio si inscrive nel tabellino dei marcatori. Piacenza – Tropical 4-0

65′ Sugli sviluppi di una punizione, Riccardi dalla distanza di sinistro segna il gol della bandiera.

73′ Entra Bianchetti per D’Agostino.

77′ Entra Mazzaglia per Lordkkipanidze

82′ Entra Sartorelli per Bertin: debutto per il nuovo arrivato in casa biancorossa

84′ Entra Sollini per Mustacchio

