Punti di vista: “Poco tempo ma la squadra cresce”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Lecco – AUDIO

Sempre meno chance di salvezza per un Piacenza che paradossalmente è in grande crescita e per la terza volta in stagione non prende gol lasciando veramente poco spazio agli avversari. Sì, perché ai biancorossi manca solo la rete per vincere una partita che ha mostrato una squadra organizzata, capace di fare un possesso attivo e di mettere in serie difficoltà la quarta forza del torneo.

Il tempo è poco, ma questo Piacenza sembra vicino ad accendersi di colpo e a vincere le partite necessarie per arrivare alla post season. Il tutto però passa dalla necessaria vittoria contro il Novara.

