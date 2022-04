Punti di vista: “Sciocchezza pesante di Cesarini”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-FeralpiSalò – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Cesarini e tre. Il capitano, il riferimento e l’anima di questa squadra per la terza volta in stagione lascia in inferiorità i suoi compagni e di fatto impedisce ai biancorossi di giocarsi l’ottavo posto in campionato. Ma non solo: con grande probabilità rischia anche di saltare la prima partita della post season.

Insomma, una sciocchezza pesantissima per lui e per la squadra, anche perché l’inizio della partita era stato decisamente brillante e le due squadre davano la sensazione di giocarsela alla pari.

Playoff con la Juve U23

L’esito di questa partita è che la nostra avversaria dei playoff sarà la Juventus u23: secondo noi la squadra peggiore di tutte. Ci vorrà un miracolo, ma prima occorrerà giocarsi una partita complicata in quel di Seregno contro una avversaria chiamata a guadagnarsi i playout in una posizione migliore.

I punti di vista sul Piacenza calcio in formato video