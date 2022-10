Punti di vista: “Scontato l’esonero di Scalise. Manca un uomo che sappia di calcio”. L’analisi di Amorini dopo Sangiuliano City-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Esonerare Scalise: la soluzione più scontata perché è sempre l’allenatore che paga. La soluzione più facile perché in quel modo si pensa di aver risolto i problemi. Non è cosi, il mister ha dimostrato di non essere ancora pronto per la categoria, ma è stato inviato ad affrontare un campionato così complicato con una squadra giovane e senza quell’assistenza che avrebbe meritato. Si, perché continuiamo a ripeterlo: in società manca un uomo che sappia di calcio e che sia in grado di aiutare grazie alla sua esperienza. Il presidente Pighi non deve limitarsi solo al cambio di allenatore, ma a come mettere il prossimo mister nelle condizioni di non essere lasciato solo.

