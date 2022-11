Punti di vista: “Un punto pesante per prestazione e atteggiamento”. L’analisi di Amorini dopo Novara-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Un punto pesante più per la prestazione e l’atteggiamento della squadra che per la sua valenza in classifica, visto che abbiamo perso un punto rispetto alla penultima posizione. Un Piacenza che gioca alla pari contro la quarta in classica nel primo tempo, provando e riuscendo a sorprendere il Novara con occasioni che culminano nel vantaggio di Nava. Ma come sempre basta poco al Piacenza per complicarsi la vita, prendendo il gol dopo 3 minuti e rimanendo in dieci per una fallo molto ingenuo di Persia.

Tutti i segnali che avrebbero potuto riportare i biancorossi nel baratro, invece il Piacenza non molla per nulla, abbassa il baricentro, passa dal 3-5-2 al 4-4-1 e si difende non disdegnando contropiedi importanti.

A questo punto si deve subito pensare alla madre di tutte le partite ossia il match casalingo di mercoledì contro la Triestina, che deve rappresentare la svolta di questa stagione anche perché vincendola si lascerebbe di nuovo l’ultima posizione in classifica.

