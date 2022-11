Volley, Serie B – La Canottieri Ongina difende il fortino di Monticelli: 3-0 al Mercatò Alba

Una grande prova di carattere che vale tre punti e un balzo in avanti in classifica. In serie B maschile, la Canottieri Ongina mantiene l’imbattibilità casalinga e a Monticelli supera anche l’esame-Alba, con un rotondo 3-0 ai danni della Mercatò, arrivata in riva al Po con l’etichetta di seconda forza del campionato in coabitazione con Alto Canavese. Pur con una settimana difficile e diverse situazioni fisiche precarie, la squadra di Gabriele Bruni ha saputo stringere i denti, dominando la scena nel primo set e lottando strenuamente nei successivi due parziali, entrambi conquistati ai vantaggi (doppio 26-24).

In classifica la Canottieri Ongina sale al terzo posto a quota 15 punti, a -2 dall’Alto Canavese (vittorioso al tie break contro Pvl Cerealterra Ciriè) e a -5 dalla capolista Negrini Cte Acqui, che ha superato 3-0 Novi.

Sabato la formazione piacentina sarà attesa dalla trasferta di La Spezia dove alle 18 sfiderà la Npsg.

CANOTTIERI ONGINA-MERCATO’ ALBA 3-0

(25-18, 26-24, 26-24)

CANOTTIERI ONGINA: De Biasi B. 11, Ramberti 2, Chadtchyn 8, Ousse 3, Miranda 18, Miglietta 7, Rosati (L), Frascio, Marcoionni. N.e.: Boschi, Zorzella, Paratici, De Biasi M., Sala (L). All.: Bruni

MERCATO’ ALBA: Matta 2, Borgogno 13, Gonella 2, Bosio 10, Menardo 8, Corino 4, Bortolini (L), Elia (L), Candela, Polizzi, Turkaj. N.e.: Caula, Altare. All.: Pezzoli