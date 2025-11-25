Dosi di cocaina e clienti con precedenti per droga, bar “sospeso” per sette giorni

25 Novembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
A seguito di rapida e urgente attività istruttoria da parte della Divisione Polizia Amministrativa, nella giornata di oggi, il Questore della provincia di Piacenza ha emesso un provvedimento di chiusura temporanea ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S., per giorni 7 a carico del gestore di un bar in zona Cheope notificato a cura degli agenti della sezione volanti.

La sospensione dell’attività si è resa necessaria dopo l’esito di alcuni controlli effettuati nei giorni scorsi presso detto esercizio commerciale, nel corso dei quali erano stati rinvenuti alcuni involucri in cellophane termosaldati contenenti cocaina e controllati diversi avventori con precedenti penali, anche in materia di stupefacenti.

Tale provvedimento è la conseguenza dell’attività capillare di controllo svolta sul territorio nei giorni scorsi nell’ambito dei servizi di controllo straordinario unitamente a personale del Comando Provinciale dei Carabinieri, l’unità cinofila della Guardia di Finanza, oltre a personale della Polizia Locale diretti a garantire maggior sicurezza e prevenire possibili ulteriori episodi di turbativa dell’ordine pubblico.

