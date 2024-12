Quindicenne accoltellato durante una rissa in via IV Novembre, l’aggressore si presenta alla polizia locale

Accoltellamento di via IV Novembre, l’aggressore si è presentato spontaneamente al comando della polizia locale di via Rogerio. Si tratta di un minorenne. La rissa culminata con l’accoltellamento era stata ripresa dai cellulari di alcuni giovanissimi “spettatori” e in poche ore il video era divenuto virale. Un video nel quale si notava il ragazzino accoltellare un rivale intento a picchiarsi con un altro ragazzo.

I fatti

Sarebbero dunque chiari i contorni di quanto accaduto in via IV Novembre ieri pomeriggio. Inizialmente si pensava che ignoti avessero colpito il 15enne mentre il giovane attraversava il piazzale antistante al Cheope, in mezzo a centinaia di altri ragazzi appena usciti da scuola.

E invece un video divenuto virale ha gettato luce su quanto realmente accaduto. Due ragazzini hanno iniziato a darsele di santa ragione, circondati da amici e compagni che invece di dividerli hanno iniziato a incitarli. Non solo, alcuni di loro hanno iniziato a riprendere la rissa con il cellulare. Mentre i due si azzuffano, nell’inquadratura compare un terzo ragazzo, giovanissimo.

Quest’ultimo tiene un coltello in una mano e inizia a colpire alla schiena uno dei due protagonisti della rissa. A quel punto altri intervengono per dividere i riottosi. Il ragazzo raggiunto dalla coltellata si accorge che qualcosa non va e si ferma, mentre il rivale viene bloccato da altri amici.

Il 15enne ferito è tuttora ricoverato in ospedale.