Cumuli di terra in via Campesio, terminate le verifiche del Comune: “Nessuna irregolarità”

Orti di via Campesio, concluse le verifiche del Comune: iter corretto da parte della società di costruzioni e disponibilità alla rimozione anticipata dei cumuli di terra.
In merito alla presenza di cumuli di terra nell’area degli Orti di via Campesio, il Comune di Piacenza comunica che, all’esito delle verifiche tecniche e amministrative condotte dagli uffici competenti, non sono emerse irregolarità.
È stato pertanto accertato che l’iter seguito dalla società Losi Costruzioni risulta corretto e conforme alle procedure previste.
La società ha inoltre manifestato, in spirito di collaborazione con l’Amministrazione comunale e con l’obiettivo di prevenire eventuali disagi ai residenti, la disponibilità a procedere alla rimozione anticipata dei cumuli.
Il Comune continuerà a seguire la situazione attraverso i propri uffici, garantendo come sempre attenzione al rispetto delle regole e alla tutela della vivibilità urbana.