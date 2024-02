Viale Europa, bandito armato di coltello rapina negozio di prodotti per animali

Terza rapina a mano armata in pochi giorni. A essere preso di mira, dopo il negozio di cosmetici e la farmacia, un negozio di prodotti per animali in viale Europa. Erano circa le 19 quando un uomo con il volto coperto è spuntato dagli scaffali.

Il soggetto ha impugnato un coltello e dopo averlo puntato a una delle commesse ha intimato di consegnare i soldi nel registratore di cassa. Dopo aver arraffato il denaro, il bandito è fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.