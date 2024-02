Nuoto – Vittorino da Feltre, esordienti in evidenza al Trofeo Città di Verolanuova

Giornata di gare in terra bresciana per gli atleti più giovani della squadra di nuoto della Vittorino da Feltre. Gli Esordienti A allenati da Filippo Caprioli e da Samantha Pizzetti hanno infatti gareggiato, nei giorni scorsi, al 35° Trofeo Città di Verolanuova, conquistando risultati positivi e facendo segnare buoni riscontri cronometrici.

I risultati

Il risultato migliore porta la firma di Ginevra Galeazzi che nella prova dei 100 stile libero, con più di ottanta atlete complessivamente scese in vasca, ha conquistato il terzo gradino del podio grazie all’ottimo crono di 1’08”,39. Nella stessa gara, podio sfiorato da Rita Dallavalle che con il tempo di 1’10”,71 si è classificata quinta davanti alla compagna di squadra Adele Mosso che ha chiuso settima in 1’11”,59. In gara nei 100 stile libero anche Marta Zangrandi (1’13”,82), Lucrezia Volpini (1’17”,22), Amelia Lombardi (1’18”,12), Elena Castignoli (1’21”,65), Ilaria Cosenza (1’24”,85), Aurora Toschi (1’27”,95), Maya Mastrogiacomo (1’36”,72) e Melissa Vaca Casas (1’41”,65).

In campo maschile, sempre nei 100 stile libero, sono scesi in vasca Leonardo Mantovani (1’18”,70), Davide Araldi (1’18”,87), Leonardo Rossi (1’19”,32), Riccardo Labrini (1’22”,63), Mattia Cagnani (1’11”,63), Paolo Bettini (1’25”,11), Matteo Noè (1’26”,07), Elia Bisi (1’27”,01), Edoardo Caruso (1’37”,19).

Gli atleti

Nei 100 rana buone prove per Adele Mosso, quarta ad un soffio dal podio in 1’28”,80, Lucrezia Volpini, ottava in 1’32”,39, Livia Cassinari, decima in 1’33”,54, Gaia Sebastiani, tredicesima in 1’34”,49, e Amelia Lombardi, quattordicesima in 1’35”,78. Ventitreesimo posto, invece, per Elia Bisi (1’42”,78).

Nei 100 dorso sesto posto finale per Gaia Sebastiani con un crono di 1’26”,49 e dodicesimo posto per Elena Castignoli (1’27”,65). In gara nei 100 dorso anche Maya Mastrogiacomo (1’38”,65) e Malissa Vaca Casas (1’50”,32), mentre in campo maschile sono scesi in vasca Mattia Cagnani (1’23”,40), Paolo Bettini (1’37”,14), Leonardo Mantovani (1’39”,18), Matteo Noè (1’41”,68) e Riccardo Labrini (1’46”,95).

Buoni risultati per gli atleti biancorossi anche nella gara dei 100 farfalla: sesto posto per Marta Zangrandi (1’22”,22), nono posto per Ginevra Galeazzi (1’23”,58), tredicesimo per Livia Cassinari (1’27”,82), diciannovesimo per Aurora Toschi (1’32”,30) e ventitreesimo per Ilaria Cosenza (1’40”,12), mentre nella gara maschile Davide Araldi ha chiuso undicesimo in 1’27”,74 e Leonardo Rossi ventiquattresimo in 1’42”,85.