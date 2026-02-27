Referendum sulla giustizia, il comitato per il NO organizza incontri in città e provincia

Dal 4 al 7 marzo appuntamenti a Castelvetro, Gossolengo, San Nicolò, Castelsangiovanni, Bobbio e Piacenza

Una settimana di incontri pubblici sul territorio piacentino per discutere nel merito del referendum sulla giustizia e delle sue implicazioni costituzionali.

IL CICLO DI INCONTRI

Il Comitato Civico “No alla Riforma Nordio” che comprende associazioni, partiti, sindacati e un vasto orizzonte associativo e civico, e il comitato “Giusto dire No”, dell’Associazione nazionale Magistrati. Appuntamenti che mettono insieme esponenti della società civile, dell’avvocatura e della magistratura, promuove una serie di appuntamenti aperti alla cittadinanza con l’obiettivo dichiarato di approfondire i contenuti della riforma e le ragioni del voto contrario.

Mercoledì 4 marzo

Il ciclo di incontri si aprirà mercoledì 4 marzo alle ore 21.00 a Gossolengo, presso l’ex Biblioteca comunale (via XXV Aprile 4). Interverranno l’avvocato Christian Fiazza (foro di Piacenza) e Luigi Gazzola, ex funzionario del Tribunale di Piacenza ed esperto in materia di giustizia.

Sempre mercoledì 4 marzo alle ore 21.00 a Castelvetro, nella Sala Locatelli della Biblioteca comunale (piazza Emilio Biazzi 1), sono previsti gli interventi dell’avvocata Michela Cucchetti (foro di Piacenza) e di Nadia Maffini, presidente provinciale ANPI. Sono inoltre previste letture a cura del Cantiere Simone Weil.

Giovedì 5 marzo

Il calendario prosegue giovedì 5 marzo alle ore 21.00 a San Nicolò, al Centro culturale di via Dante Alighieri 10, con gli interventi degli avvocati Michela Cucchetti e Giuseppe Coiro (foro di Piacenza). Coordinerà l’incontro Pierluigi Petrini.

Venerdì 6 marzo

Venerdì 6 marzo doppio appuntamento.

Alle ore 21.00 a Castelsangiovanni, al Centro culturale di via G. Mazzini 2, interverranno le dottoresse Isabella Farini e Matilde Borgia, giudici del Tribunale di Piacenza e componenti ANM, insieme all’avvocata Angela Zezza (foro di Piacenza). Coordinerà Lorenzo Piva di Libera.

Sempre venerdì 6 marzo alle ore 21.00 a Bobbio, nella Sala polivalente di piazza S. Chiara 1, interverranno l’avvocata Michela Cucchetti e il sostituto procuratore della Repubblica di Piacenza Luca Morisi, componente del Comitato “Giusto dire No”. Coordinerà Alessandro Molari, portavoce del Comitato civico.

Sabato 7 marzo

Il ciclo si concluderà sabato 7 marzo alle ore 10.30 a Piacenza, presso Serra Palazzo Ghizzoni Nasalli (ingresso da via Gregorio X, 9), con un incontro pubblico che vedrà la partecipazione della scrittrice e saggista Daniela Padoan, presidente nazionale di Libertà e Giustizia, e di Carlo Testini di Arci Nazionale. Coordinerà l’avvocata Michela Cucchetti.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è promuovere un confronto pubblico informato sui contenuti della riforma, richiamando i principi di imparzialità della giurisdizione, equilibrio tra poteri e tutela costituzionale.

Il referendum si terrà il 22 e 23 marzo.

