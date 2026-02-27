Piacenza – Tuttocuoio, domenica lo sciopero del tifo organizzato biancorosso

Il momento in casa biancorossa è delicatissimo. La sconfitta di domenica scorsa contro una Pro Palazzolo costretta in 10 contro 11 per 85 minuti, al “Garilli” ha non solo messo la parola fine sulle speranze del Piacenza di poter vincere il campionato e di conquistare la promozione in serie C, ma ha anche incrinato ulteriormente i rapporti già tesi tra la tifoseria, il mister e la squadra.

Purtroppo in coda alla contestazione si è verificato un episodio deprecabile. Due individui, non riconducibili al gruppo della curva, sarebbero stati responsabili dell’aggressione al figlio minorenne del calciatore Taugourdeau (leggi qui). Il gesto condannato pubblicamente dalla società e, per la verità anche dagli esponenti dello stesso tifo biancorosso, non è passato certo in sordina. I due responsabili sono già stati individuati dalle forze dell’ordine: i due non erano per altro in possesso dell’abbonamento del Piacenza. Il club stesso ha sottolineato che “è stato un caso isolato che ha visto coinvolte due persone che non possono e non devono essere in alcun modo associate né ai gruppi del tifo organizzato” (leggi qui)

In questo clima tutt’altro che idilliaco il Piacenza a cui è rimasto l’unico obiettivo possibile, ossia quello del raggiungimento dei play off, domenica 1° marzo affronterà tra le mura amiche il fanalino di coda del campionato Tuttocuoio.

Il comunicato della curva: sciopero del tifo

Domenica, in occasione di Piacenza – Tutto cuoio, lasceremo il settore vuoto e non faremo ciò che amiamo di più, tifare la nostra amata maglia. È una decisione difficile per noi ma è ora di dare un segnale a tutto l’ambiente, ci siamo rotti i c*****ni…

Società e squadra FUORI I C*****NI! Avanti Curva Nord, avanti Piacenza!

Tuttocuoio, la retrocessione pare ormai inevitabile

I neroverdi rappresentano un habituè per la categoria eppure quest’anno le difficoltà si sono palesate sin dalle prime battute. Ad ottobre i toscani hanno esonerato il tecnico Aldo Firicano per affidare la squadra a Riccardo Boschetto. La permanenza di quest’ultimo è però durata ben poco: solo 2 punti in 5 partite hanno causato un altro passo nel waltzer dei mister con il ritorno alla guida di Firicano. Il Tuttocuoio è ad oggi la squadra con la peggior difesa del campionato, ben 48 reti subite in 25 partite con sole 14 reti segnate (peggior attacco del girone) fino ad ora.

Ad impressionare ancora di più in negativo è però la voce vittorie in cui viene registrato un pesante 0 con ben due terzi di stagione alle spalle. I toscani hanno perso ben 18 gare e non fanno punti dallo scorso 25 gennaio, quando pareggiarono per 0-0 con il Cittadella Vis Modena. Nel girone di andata si impose per 4-2 il Piacenza, che curiosamente, al di là di un’autorete trovò i gol con Pino e Trombetta (doppietta): entrambi oggi non fanno più parte del club biancorosso.

La probabile formazione

Piacenza (4-3-3) – Kolgecaj; Ciuffo, Sbardella, Silva, Zaffalon; Taugourdeau, Poledri, Lordkipanidze; Campagna, Mustacchio, Ganz. All. Franzini

La 26esima giornata di campionato di serie D

Sabato 28 febbraio, ore 15:00

Pistoiese – Prodresso



Domenica 1° marzo, ore 14:30

Piacenza – Tuttocuoio

Desenzano – Crema

Imolese – Trevigliese

Pro Palazzolo – Lentigione

Rovato – Pro Sesto

Sangiuliano – Sant’Angelo

Sasso Marconi – Correggese

La classifica

Desenzano 56; Lentigione 55; Pistoiese 53; Pro Sesto 47; Piacenza 45; Cittadella 43; Pro Palazzolo 40; Rovato 39; Sangiuliano 37; Crema 34; Progresso 28; Sant’Angelo 27; Sasso Marconi e Correggese 23; Tropical Coriano 18, Trevigliese 17; Tuttocuoio 7





