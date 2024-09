Urta due pedoni sulle strisce e non si ferma, individuato dalla polizia locale

Scendono per sbaglio alla fermata di Piacenza e vengono accompagnati al Comando di via Rogerio per aspettare i rispettivi genitori. E’ accaduto l’altra sera a due ragazzi poco meno che diciottenni, che una pattuglia della Polizia Locale giunta alla stazione ferroviaria ha preso in carico sino all’arrivo dei familiari.

Nello stesso turno, gli agenti del Nucleo Infortunistica hanno rilevato due incidenti, fortunatamente senza conseguenze gravi, ma in un caso sono in corso le indagini per accertare la posizione del conducente di un mezzo che, dopo aver urtato due persone sulle strisce pedonali in via Manfredi, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce, sino alla successiva individuazione da parte della Polizia Locale.

Sempre nei giorni scorsi, diversi altri interventi hanno riguardato il disturbo della quiete pubblica: dalla necessità di sedare il diverbio tra due persone nei pressi di uno stand elettorale tra piazza Cavalli e largo Battisti, ad alcune segnalazioni riguardanti la musica a volume eccessivo.