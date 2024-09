Ammodernamento Statale 45, l’associazione: “Progetto assurdo, serve un tracciato più rispettoso del territorio”

“ANAS procede con la politica di chiusura delle legittime richieste dei cittadini interessati dal progetto di ammodernamento della Statale 45 tratto Rivergaro – Cernusca. All’ennesima comunicazione di conferma degli espropri di proprietà dei Comuni e dei Cittadini, gli stessi rispondono chiedendo la risoluzione dei numerosi problemi che questa nuova infrastruttura porterà”. Con queste parole inizia la nota dell’Associazione Residenti e Utenti SS45 per la Tutela della Valtrebbia.

La nota dell’associazione

Le risposte di ANAS ribadiscono i soliti concetti: non si può modificare il progetto in nessuna parte. Ciò nonostante le numerose prescrizioni ne impongano una revisione compreso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per una profonda revisione criticandone metodi e costi. Anche il Comune di Rivergaro, con la nuova amministrazione ha ribadito, anche attraverso nuove osservazioni, la profonda revisione del progetto.

Per questo martedì 1° ottobre presso la Casa del Popolo a Rivergaro, dalle ore 21:00, si discuterà del rifiuto di ANAS di qualsiasi modifica del tracciato, anche di quelle a cui è obbligato.

I residenti e gli utenti della Strada Statale 45 ribadiscono la loro opposizione a questo assurdo progetto e rivendicano un tracciato più rispettoso del territorio, dell’ambiente e con minori costi. Tutta la cittadinanza è invitata e le forze politiche.