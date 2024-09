Rischio alluvioni in regione, il geologo Antolini: “Pulire i fossi e i fiumi sono cure palliative, servono interventi da fare in 10 anni” – AUDIO

Rischio alluvioni in regione, il geologo Antolini: “Pulire i fossi, pulire i fiumi sono cure palliative, servono interventi da fare in 10 anni”. Lo ha detto a Radio Sound il Presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna dopo gli eventi accaduti in parte del territorio, soprattutto tra le province di Bologna e Ravenna dove la situazione rimane in piena emergenza, con l’allerta rossa che durerà almeno fino a sabato 21 settembre. Intanto è scoppiata la polemica sulla terza alluvione negli stessi luoghi in poco più di un anno.

Paride Antolini – Presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia – Romagna

Un anno e mezzo dalla scorsa alluvione: questo tempo non ha dato le necessarie tempistiche per realizzare tutti gli interventi necessari per affrontare questo tipo di pioggia. Ovviamente questo tipo di precipitazioni, è una cosa diversa dal passato, quindi il nostro territorio non è abituato e preparato a ricevere queste quantità d’acqua. Stesso discorso per le nostre montagne. E’ chiaro che sono necessari lunghi interventi, anche di 10 anni. Non è che basta qualche mese, serve molto di più. Tutte queste cose che sento dire, come pulire i fossi o i fiumi, sono cure palliative. Servono interventi più energici rispetto a quello che si legge sui social.

Sui social si leggono inesattezze

Non stiamo parlando di un po’ di pioggia, ma di precipitazioni davvero importanti. Talvolta anche una forte perturbazione di un’ora porta problematiche perché i nostri territori non sono attrezzati per ricevere così tanta acqua in poco tempo. Dobbiamo renderci conto che ci troviamo davanti a eventi diversi al passato, poi passiamo chiamarli cambiamenti climatici o diversamente, ma la situazione rimane questa.

Rischio alluvioni in regione, il geologo Antolini – AUDIO