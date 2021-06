Da oggi ristoranti operativi anche all’interno e torna il caffè al bancone nei bar

Da oggi si può tornare a pranzare e cenare all’interno dei locali e non solo negli spazi esterni, senza limiti di persone al tavolo (finora non potevano essere più di quattro). Chiaramente però ci saranno delle regole da rispettare. Prima di tutto occorrerà rispettare la distanza di un metro (che potrebbe salire a due) tra un tavolo e l’altro, a meno che non ci siano barriere fisiche di separazione che non ostacolino il ricambio d’aria.

Per quanto riguarda l’igienizzazione, invece, è raccomandato di mettere a disposizione dei clienti il gel igienizzante, così come un adeguato ricambio d’aria nei locali chiusi.

Le regole per le riaperture

Inoltre i menù dovranno essere plastificati o, meglio ancora, consultabili online (molti locali si sono già avvalsi da tempo dei menù raggiungibili tramite QR Code). Mascherina obbligatoria sempre quando non si è seduti al tavolo. Torna anche il buffet, ma i clienti non potranno toccare il cibo, che dovrà essere sempre somministato dal personale, mentre il self-service sarà possibile solo in caso di prodotti monodose.

Altra piacevole abitudine che potrà tornare è quella del caffè consumato al bancone, mantenendo la distanza di un metro l’uno dall’altro. Autorizzate anche le partite a carte al tavolo del bar, ma con mascherina e un’adeguata igienizzazione periodica dei mazzi.