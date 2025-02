“Improv Comedy Club” con la compagnia di improvvisazione teatrale TraAttori il 14 febbraio

La compagnia di improvvisazione teatrale TraAttori, in collaborazione con il Piacenza Jazz Club, è lieta di presentare l’evento “Improv Comedy Club”, che si terrà domenica 16 febbraio 2025 presso il Milestone di Piacenza. Per un giorno, il locale si trasformerà in un autentico comedy club in stile Chicago, offrendo una maratona di spettacoli di improvvisazione teatrale.

Improv Comedy Club

A partire dalle ore 17:00 fino alle 22:30, si susseguiranno sei performance di mezz’ora ciascuna, caratterizzate da nuovi format, esperimenti scenici e combinazioni inedite di attori professionisti e principianti. Sarà un vero e proprio laboratorio creativo dove l’improvvisazione sarà la protagonista assoluta.

Ospiti di questa domenica, da Padova Claudia Gafà e Antonio Contartese, già ospiti l’anno scorso e acclamati dal pubblico. Per la prima volta a Piacenza invece, da Rimini, Graziano Garavini e Roby Rani, e da Bologna Andrea Campelli. Tutti esperti improvvisatori con alle spalle più di 20 anni di palco.

Programma della serata

Ore 17:00: “NIENTE DI PERSONALE” di Graziano Garavini & Andrea Campelli

Ore 18:00: "LOOP" diAntonio Contartese & Roby Rani

Ore 19:00: "SCENOGRAFIE" di Claudia Gafà & Andrea Campelli

Ore 20:00: "BLOW OFF" di Roby Rani & Graziano Garavini

Ore 21:00: "NON SPEGNETE I CELLULARI" DI Claudia Gafà & Antonio Contartese

Ore 22:00: "È ARRIVATO GODOT" di con Daniele Rossetti & Paolo Gogni

Gli attori che si alterneranno sul palco sono tra i più talentuosi improvvisatori d’Italia, ospitati dai TraAttori per offrire al pubblico piacentino un’esperienza di altissimo livello artistico.

L’evento si svolgerà presso il Milestone, sede del Piacenza Jazz Club, situato in via Emilia Parmense 27, Piacenza.

Il costo di ogni spettacolo è di 6 Euro, ed è possibile prenotare dal sito www.traattori.it i diversi spettacoli.

Non perdete l’occasione di vivere una serata all’insegna del divertimento e della creatività, immergendovi nell’arte dell’improvvisazione teatrale.

L’evento “Improv Comedy Club” mira a colmare questa lacuna, offrendo ai piacentini l’opportunità di scoprire e apprezzare l’arte dell’improvvisazione teatrale in un contesto dinamico e coinvolgente.Sarà un’esperienza irripetibile che promette di sorprendere e divertire, mettendo in luce il talento e la creatività degli artisti coinvolti.