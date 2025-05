“Delitti allo specchio” i grandi casi raccontati da Roberta Bruzzone, il 27 maggio al Teatro Municipale di Piacenza

“Delitti allo specchio” i grandi casi raccontati da Roberta Bruzzone, martedì 27 maggio alle 21 al Teatro Municipale di Piacenza. La criminologa guiderà il pubblico attraverso un’analisi approfondita di due inchieste giudiziarie complesse segnate da errori investigativi, false piste e interrogativi rimasti senza risposta.

Biglietti su ticketone.it e alla cassa del Teatro Municipale.

Chiara Poggi e Meredith Kercher

Chiara Poggi e Meredith Kercher non si conoscevano e, probabilmente, non si sarebbero mai incontrate se non fosse stato per il tragico destino che le ha colpite in modo brutale e inaspettato. Le loro storie, però, presentano inquietanti punti in comune, trasformandosi in due dei casi più emblematici della cronaca nera italiana.

A fare luce su queste vicende sarà la Dottoressa Roberta Bruzzone, criminologa e profiler di fama, che guiderà il pubblico attraverso un’analisi approfondita di due inchieste giudiziarie complesse. Con competenza ed esperienza, Bruzzone entrerà in questo “labirinto di specchi” per svelare la verità nascosta dietro le apparenze.

Due storie drammatiche e due indagini segnate da errori investigativi, false piste e troppi interrogativi rimasti senza risposta. L’obiettivo è chiaro: tornare sulla scena del crimine, riesaminare i fatti con occhio critico, liberandoli da pregiudizi, speculazioni mediatiche e interpretazioni fuorvianti.

Un’analisi implacabile per capire cosa è davvero accaduto e per affrontare, senza filtri, i misteri che ancora avvolgono questi due tragici casi