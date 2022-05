Roberto Barocelli dopo The Voice Senior presenta il nuovo spettacolo al President il 20 maggio: “Tanta energia con una band di 8 elementi” – AUDIO

Roberto Barocelli dopo The Voice Senior è pronto per debuttare con il nuovo spettacolo: “Tanta energia con una band di 8 elementi” Venerdì 20 maggio al Teatro President alle 21 15 si esibirà in un concerto accompagnato dalla sua nuova band. L’appuntamento a Piacenza è organizzato da HPI EVENT.

Con il mio nuovo gruppo di 8 elementi – spiega l’artista piacentino – ci stiamo preparando per questo concerto con il prezioso aiuto di Giampiero e Andrea Baldini che mi hanno sostenuto in un modo incredibile. Ci teniamo molto, stiamo lavorando assieme da mesi. E’ il momento di una nuova vita e nuova energia.

Ti aspetta un’estate piena di musica

Sì, perché partirà il tour dei finalisti di The Voice.

Come ti sei avvicinato a questo evento televisivo che sta avendo un grande successo?

Mi avevano contattato per la prima edizione. Poi però non se ne fece nulla e credevo fosse finita li. Invece fui richiamato per la seconda stagione, poi sono arrivati i riconoscimenti, la collaborazione con il mio coach Orietta Berti e la grande emozione di arrivare in finale.

Roberto Barocelli dopo The Voice Senior presenta il nuovo spettacolo al President